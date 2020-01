Vrouwen komen nog altijd minder vaak klaar dan mannen: tips van experts om de orgasmekloof te overbruggen

Seks & Relaties Vrouwen komen minder vaak klaar dan mannen, dat is ­aangetoond. Maar hoe ontstaat zo’n orgasmekloof? Gebrek aan kennis over onze anatomie speelt mee, maar echte seksuele bevrijding – en de beste orgasmes – bereik je ­volgens experts pas als je op jezelf oefent. “Het ­vrouwelijke libido is niet minder prominent dan het mannelijke. Het zit gewoon anders in elkaar.”

Hoe was je laatste vrijpartij? Ben je klaargekomen? Hoe voelde dat? Toeters en bellen en zinderende tenen? Of eerder – oei, was dat het? – een zuchtje wind? En je partner, zou die hetzelfde ­vertellen over je ervaring? Ter info: op de website van het befaamde Amerikaanse Kinsey Institute staat een studie waarin 85 procent van de ­ondervraagde mannen verklaart dat hun vrouw klaarkwam tijdens hun meest recente vrijpartij. Slechts 64 procent van de vrouwen bevestigde dat.

Vrouwen komen minder vaak klaar dan mannen. Ook daar bestaan ­cijfers over. Een grootschalige survey uit 2017 van datzelfde Kinsey Institute leert ons dat slechts 66 procent van de heterovrouwen tot een orgasme komt tijdens seks met een partner, terwijl 95 procent van de heteromannen een happy ending ervaart. De Nederlandse journaliste Emma Curvers nam de cijfers op in het boek V - van vulva tot vagina, dat begin 2019 verscheen. Afhankelijk van de studies die geciteerd worden, lopen de resultaten weliswaar uiteen, schrijft ze in het hoofdstuk over de clitoris. Maar in het beste geval is er nog altijd een hoogtepuntverschil van 22 procent tussen heteromannen en -vrouwen. Dat verschil noemen we de orgasmekloof.

Orgasmekloof

Sinds de orgasmekloof vastgesteld werd, is vrouwelijke seksualiteit het onderwerp van menig vurig debat. Hoe is het mogelijk dat er in een vrije en toch wel geseksualiseerde samenleving als de onze zo’n groot verschil is tussen het seksuele welzijn van mannen en vrouwen? “Een terechte vraag”, zegt de Amerikaanse seksuologe Emily Nagoski. “In de studies van de menselijke seksualiteit was de man lang de norm”, legt ze uit in haar boek Kom als jezelf. “Men ging er altijd van uit dat de vrouwelijke lustbeleving een lightvorm is van de mannelijke. Minder ostentatief, minder gedreven, minder urgent. Maar niets is minder waar, het ­vrouwelijke libido is niet minder prominent dan het mannelijke. Het zit gewoon anders in elkaar.”

Voor de wetenschap was het lang een uitstekend excuus om weinig aandacht aan vrouwen te besteden. Dat vertaalde zich onder meer in een ondermaatse ­medische kennis van het vrouwenlichaam

Volgens Nagoski is de vrouwelijke seksualiteit bedolven onder mythes en waanideeën. Freuds vraag ‘Was will das Weib?’ zorgde er bijvoorbeeld voor dat vrouwen als emotioneel, onpeilbaar en mysterieus gezien werden. Voor de wetenschap was dat een uitstekend excuus om verder weinig aandacht aan hen te besteden. Dat vertaalde zich onder meer in een ondermaatse ­medische kennis van het vrouwenlichaam. Dat een ­hartaanval zich bij vrouwen anders manifesteert dan bij mannen, of dat hevige menstruatiepijnen het gevolg kunnen zijn van

endometriose en niet van ‘flauw gedrag’, wist men niet.

Tot enkele kritische vrouwelijke onderzoeksters zich over de kwestie bogen. Zo kwam het dat in 1998 een vrouwelijke uroloog de ­clitoris helemaal in kaart bracht. Ja, dat lees je goed. In het jaar dat het internationale ruimtestation ISS gelanceerd werd en Amerikanen tijdens de zaak-Lewinsky debatteerden over de vraag wat een ­seksuele relatie was, kwam de Australische onderzoekster Helen O’Connor met het straffe nieuws dat de clitoris geen knopje is, maar een orgaan van zeker tien centimeter lang, met verschillende zijarmen die de vagina omarmen. Een zwelorgaan nog wel, verwant aan de penis en de eikel, dat net zoals de penis in erectie kan gaan. Als je niet eens weet hoe je genotsorgaan eruitziet en functioneert, hoe kan je er dan optimaal van genieten?

Yes, o, yes!

Nu zijn er verschillende manieren om de orgasmekloof te overbruggen. Een betere sekstechnische opvoeding is alvast een goed begin. En dan hebben we het niet over de Kamasutra, maar over grondige anatomische kennis. Geen beter adres daarvoor dan de internationale website ­OMGyes. Deze organisatie ­verenigt onderzoekers, ­filmmakers en seksuologen rond één doel: het taboe op ­vrouwelijk genot doorbreken en vrouwen inzichten geven in hun seksuele mogelijkheden.

Daarvoor ondervroeg men meer dan tweeduizend vrouwen tussen 18 en 95 jaar over hun orgasmes en hoe ze ertoe ­kwamen. Uit hun antwoorden distilleerde men een scala aan tips, die op de website door een diverse groep van vrouwen uitgelegd en voorgedaan worden. The full monty, jawel. Met pretoogjes en postorgastische blos op de ­wangen benoemden de ervaringsdeskundigen de ­bewegingen en ritmes die voor hen werken. Volgens een opvolgstudie bij duizend gebruikers van de website OMGyes overtroffen de ­resultaten de stoutste verwachtingen: 95 procent van de respondenten gaf aan dat deze praktische lessen hun seksuele beleving ­aanzienlijk verbeterd hadden, nu ze de mogelijkheden van hun lichaam beter kenden. Tot zover dat onpeilbare vrouwelijke mysterie.

Maar moet seksuele opvoeding niet wat meer zijn dan technieken leren? Emily Nagoski is formeel: de basis van de orgasmekloof zit voor een groot deel tussen onze oren. Vrouwen hebben het inderdaad moeilijk om zich ­seksueel te ontplooien omdat ze hun eigen lijf niet voldoende kennen, maar ook hun verlangens zijn hen dikwijls onbekend. Ondanks de seksuele bevrijding van de jaren zestig zitten veel vrouwen nog altijd in een soort van mentaal keurslijf als het over hun lichaam gaat.

Schaamte en koude voeten

“De lustbeleving van de vrouw is nog altijd doordrenkt van schaamte, en onze seksuele cultuur is vooral gericht op de opwinding van de man”, zegt Emily Nagoski. Een neveneffect van een strenge religieuze moraal, maar ook media, Hollywood, schoonheids- en mode-industrieën hebben nieuwe normen gesteld over wat sexy is en wat niet. “Erotiek definiëren we als pikante lingerie, parfum, gelakte nagels en stiletto’s ... De ideale vrijpartij bestaat uit voorspel, penetratie en samen klaarkomen. Hoe ­eenzijdig kan een seksscript zijn? Slechts 30 procent van de vrouwen krijgt een vaginaal orgasme, maar toch doet men alsof de andere 70 procent niet normaal is. Dat is dodelijk voor het libido.”

“Vrouwen moeten zich bewuster zijn van wat ze willen en wat niet”, stelt Nagoski. “Als we geen aandacht hebben voor wat we nodig hebben, kan klaarkomen een teleurstellende zucht worden in plaats van een overweldigende golf.”

Maar ook hier blijft Nagoski pragmatisch. “Soms hebben remmingen een ernstige oorzaak, zoals een trauma. Dan kan je beter hulp zoeken. Maar in de realiteit van elke dag valt er veel op te lossen met gezond verstand.” Voor de een is dat mindful omgaan met dwalende gedachten. Voor de ander helpt een slaapmasker om niet visueel afgeleid te worden en helemaal in het lichaam te zakken. Zelfs een eenvoudig paar sokken kan wonderen doen: uit onderzoek weet men dat een stel koude voeten het klaarkomen kan uitstellen.

Gas geven en remmen

Spetterende seks en navenante orgasmes beginnen volgens veel experts dus met een sekspositieve en pragmatische houding. Maar mag je seksualiteit wel beperken tot het juiste gebruik van de genitaliën? Is het verstandig om onze seksuele hoogtepunten te willen maximaliseren? Als psychoseksueel-somatisch therapeute behandelt Vanessa De Smet mensen met seksuele problemen, maar een deel van haar cliënten is ook gewoon leergierig. Zij pleit vooral voor een meer authentieke seksualiteit.

Gezonde seksualiteit begint bij het besef dat je niet verantwoordelijk bent voor het genot van je partner, maar voor dat van jezelf Vanessa De Smet

“Een deel van mijn werk bestaat uit het aanleren van de anatomie van plezier”, vertelt De Smet. “Maar seksualiteit is meer dan techniek. Het vertelt zoveel over onze ontwikkeling. Vrouwen zijn nog steeds doordrongen van boodschappen als ‘seks is er voor het plezier van de man’. Het is belangrijk om daar ‘nee’ tegen te kunnen zeggen. Gezonde seksualiteit begint bij het besef dat je niet verantwoordelijk bent voor het genot van je partner, maar voor dat van jezelf. Dan is ‘ja’ kunnen zeggen minstens zo belangrijk. We kunnen geven, maar kunnen we ook ontvangen? Of nemen?”

Vallei-orgasme

Een veelvoorkomend probleem is dat vrouwen het moeilijk hebben om in hun lichaam te landen, weet Vanessa De Smet. “Stress, angsten of nare ervaringen maken dat ze in hun hoofd blijven zitten. Zonder dat ze het zelf doorhebben, weren ze het voelen af. Dan is het zaak om uit te zoeken waar dat mechanisme vandaan komt. Wat maakt dat je obstakels ervaart? Zodra we daar zicht op hebben, ­proberen we de tegenovergestelde beweging te maken en die oude wonden te helen. Dat steekt soms, maar het kan wel voor grote veranderingen zorgen.”

Niet alles hoeft overigens een probleem te zijn. ­Misschien is de belangrijkste weg naar dat overrompelende, tot in je tenen zinderende orgasme wel het besef dat de lat vaak te hoog ligt en het script te beperkt is. “Mochten we met zijn allen afstappen van het idee dat we naar dat piekorgasme moeten streven”, glimlacht De Smet. “Het script voor goede seks is zoveel ruimer dan wat mensen wordt aangeleerd.”

In plaats van ­’überseks’ zou ik liever zien dat mensen gewoon vrolijk kunnen klungelen en spelen, dat ze leren plezier te ­hebben in en met hun lichaam, dat ze weten wat ze willen en wat niet Vanessa De Smet

De nieuwste orgasmetrend heet dan ook toepasselijk het vallei-orgasme. Deze techniek uit de tantrische seks leert je om met ademhalings- en bekkenbodemspieroefeningen golven van genot te grijpen. Het idee erachter is dat het piekorgasme een ontlading is, terwijl je met het ­vallei-orgasme de energie leert ophouden en als motor gebruikt. Over de technieken om dat vallei-­orgasme te vinden, doet men evenwel mysterieus, alsof het over een soort van transcendentale meditatie gaat.

Hoewel ze het principe kent, hoeft het voor Vanessa De Smet niet zo gespecialiseerd te worden. Maar om de connectie met het lichaam te herstellen, werkt ook zij met technieken rond ademhaling, beweging, aanraking en geluid. “Met die vier zaken leer je om je zenuwstelsel te activeren of tot rust te brengen. Er bestaan tal van mindfulle masturbatieoefeningen waarmee je op je eentje kan leren schakelen tussen gas geven en remmen, tussen opwinding en rust. Zo leer je je lichaam beter kennen en bouw je zelfverzekerdheid op. In plaats van ­überseks zou ik liever zien dat mensen gewoon vrolijk kunnen klungelen en spelen, dat ze leren plezier te ­hebben in en met hun lichaam, dat ze weten wat ze willen en wat niet. Daarin schuilt uiteindelijk het ontwaken van het seksuele wezen dat we allemaal zijn.”

Neem je plezier in handen

Vanessa De Smet: “Veel mensen voelen vanuit hun hoofd. Als ze iemand masseren, ervaren ze plezier wanneer ze de ander zien genieten. Maar plezier zit in je lijf. Letterlijk in je handen, in al je zenuwuiteinden. Dat plezier staat los van de ander. Je kan leren voelen vanuit die zenuwuiteinden, zo je plezier leren volgen en zelf actief ‘nemen’.”

“Voor sommige mensen is dat een van de moeilijkste dingen om te leren, maar ook het meest belangrijke. Door anders te leren aanraken, kom je terug naar je eigen plezier. En bovendien is het ook heerlijk om aangeraakt te worden op een nemende manier.”

3 tips van OMGYes

• Edgen: 65,5 procent van de vrouwen krijgt langere en intensere orgasmes door een naderend orgasme af te ­houden, even te stoppen en dan ­opnieuw te beginnen.

• Gelijkmatigheid: vlak voor het ­orgasme komt, houd je dezelfde beweging aan. Vooral doordoen, nu is niet het moment om te pauzeren of om nog creatief te worden. Houd dezelfde route aan, hetzelfde patroon, hetzelfde ritme, dezelfde druk. Voor de partner: vraag vooral niet ‘Kom je bijna?’, want dat is een orgasmekiller.

• Fases: haast je langzaam. Door in fases te gaan, in plaats van meteen op de clitoris te focussen, bouw je genot op. 77,2 procent van de vrouwen zegt dat ze intensere orgasmes krijgen als ze er beetje bij beetje naartoe gaan.

