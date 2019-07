Vrouwen hebben steeds meer erotische dromen (en dit is wat ze betekenen) Valérie Wauters

15 juli 2019

10u19

Bron: Bestlife, Researchgate, Guardian, Happinez 1 Seks & Relaties Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen steeds vaker erotische dromen hebben. Maar wil het ook iets betekenen als je in dromenland plots een scheve schaats rijdt, of een seksuele fantasie beleeft waar je in het echte leven nooit aan zou beginnen?

In bepaalde analysegebieden werd lang gedacht dat dromen een venster vormden naar onze diepere wensen en verlangens. Klinkt tamelijk verontrustend als je in dromenland plots een wild avontuurtje beleeft met de man van je beste vriendin, niet? Een nieuwe studie suggereert echter dat vrouwen meer erotische dromen hebben dan ooit tevoren, al moet het daarbij wel gezegd dat dat nog steeds minder vaak is dan mannen. In een artikel in het tijdschrift Psychology & Sexualtiy zegt Michael Schredl, slaaponderzoeker aan de universiteit van Freiburg, dat de gemiddelde frequentie van erotische dromen voor de 2.907 deelnemers ongeveer 18% was. Dat wil zeggen dat ongeveer 1 droom op 5 een seksuele ondertoon zou hebben. Ter vergelijking: 4% van onze dromen gaat over politiek en 6% over sport.

Jonge mensen zouden daarbij meer erotische dromen beleven dan oudere mensen. De reden voor dit alles zou, volgens de onderzoekers, liggen bij het feit dat het feminisme vrouwen minder geneigd heeft gemaakt om terughoudend te zijn bij het rapporteren over erotische dromen. Daarnaast zou seks minder tot de prioriteiten van oudere mensen behoren dan tot die van jongeren.

Maar hoe komt het dan dat we vaker over seks dromen dan over andere onderwerpen? Volgens Schredl is dat behoorlijk logisch. “Emotionele onderwerpen raken ons dieper, en komen op die manier makkelijker in onze dromen terug.”

Wat je erotische dromen betekenen

1. Je zoekt toenadering

Stel: je hebt een erotische droom over een collega met wie je in de clinch ligt. Wil dat meteen zeggen dat je met hem tussen de lakens zou willen duiken wanneer je een erotische droom over hem of haar hebt? Absoluut niet. Je onderbewustzijn maakt je in dit geval hoogstwaarschijnlijk gewoon duidelijk dat je ernaar verlangt om het conflict op te lossen.

2. Je hebt verborgen verlangens

Soms is het verlangen dat aan de grond ligt van je droom minder duidelijk. Vaak heeft een erotische droom te maken met een verlangen dat in je onderbewustzijn sluimert (en dat hoeft zeker niet seksueel getint te zijn), maar dat je nog niet bewust aanvoelt. Denk hierbij aan een verlangen naar meer affectie of meer initiatief van je partner.

3. Je sensuele zelf vraagt om aandacht

Zonder sensualiteit en erotiek zouden we als robots door het leven gaan. Onze sensuele kant zorgt ervoor dat we ons hechten en verbinden met hetgene wat we doen. Onderdruk jij jouw erotische en sensuele kant in het dagelijkse leven, dan kan hij tot uiting komen in je dromen. Een erotische droom is daarbij een goede reminder om wat meer lust en passie in je leven toe te laten.

4. Je moet jezelf leren accepteren

Ken je de persoon waarmee je in je dromen een erotisch avontuur beleeft goed? Probeer dan de volgende oefening: denk aan drie woorden om die persoon z’n persoonlijkheid te beschrijven. Is hij of zij dominant of juist onderdanig? Vriendelijk of eerder onbeleefd? Liefhebbend of afstandelijk? Misschien zijn de eigenschappen die de persoon in kwestie heeft wel dingen die jij net niet hebt? In dat geval is een erotische droom er om je te vertellen dat het tijd is om jezelf te accepteren zoals je bent.