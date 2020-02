Vrijen doen we in de toekomst zo: dit zijn de 10 nieuwste sekstrends

Een goed seksleven is een seksleven dat je blij maakt. Hapert er iets, dan zijn we, in tegenstelling tot vroeger, gelukkig sneller geneigd om naar de dokter te stappen, om het onderwerp aan te boren bij onze partner, om een speeltje in huis te halen of om soelaas te zoeken bij een deskundige. De tendensen die we nu al spotten, zullen zich volgens relatietherapeute en klinisch seksuologe Chloé De Bie in de toekomst doorzetten: “Je ziet nu al dat er steeds meer ingezet wordt op virtual reality en technologie om ons seksleven beter te maken. Anderzijds is er de MeToobeweging, waardoor we zeker moeten weten dat onze sekspartner akkoord gaat met wat we doen. Nog een andere tendens is de toename van tv-programma’s waarin seksualiteit een belangrijke rol speelt. Die toont dat er nog altijd een grote noodzaak is om te spreken over ons seksleven.”

1. MINDER MAAR BETER

Het aantal keren dat we seks hebben is de laatste jaren gedaald. Zet die trend zich verder door? Chloé De Bie: “We zien inderdaad een daling. Als we de tijd die sociale media opeisen in ons seksleven zouden steken, dan zou ons seksleven er heel anders uitzien. Maar de daling heeft nog een andere reden: de populatie van vandaag is niet dezelfde als die van vijftig jaar geleden. Wij worden veel ouder, waardoor de bevolking over het algemeen ouder is. Omdat ouderen meestal minder seks hebben, beïnvloedt dat de cijfers van onze seksfrequentie. Een derde factor is de immense maatschappelijke druk om te werken, een huishouden op orde te krijgen, te sporten, je sociale leven te onderhouden ... Kortom, de druk om perfectie na te streven. Een lagere seksfrequentie hoeft op zich geen probleem te zijn, en dat besef groeit ook. Terwijl er vroeger gedacht werd dat een x-aantal keren seks moest, daagt het ons inmiddels dat seksfrequentie niets te maken heeft met de kwaliteit van onze relatie.”

2. VERGEET NEP

Vrouwen vinden hun eigen plezier belangrijker en faken minder dan vroeger – dat hebben we mee te danken aan de MeToobeweging. Seksuele relaties zijn meer gebaseerd op eerlijkheid, empathie en de zoektocht naar elkaars voorkeuren. Seksuologe Chloé De Bie: “Er wordt minder gefaket omdat we inzien dat dat geen nut heeft. Ik merk in mijn praktijk dat mensen willen weten hoe het echt zit. Mensen willen af van het romantische beeld van perfecte seks. In die zin zijn we bezig met een soort revolutie van de seksuele ‘opvoeding’. Het grootste taboe doorbreken is aanvaarden dat seks soms gewoon geklungel is.”

3. CLITKUNDIGHEID

Het is blijven zoeken naar manieren om het libido en seksueel plezier van vrouwen te vergroten. Chloé De Bie: “Ik geloof vooral in het ‘clitkundiger’ maken van de maatschappij, zoals de Nederlandse seksuologe Ellen Laan het poneert. Instant zin hebben is onzin. Vrouwen hebben een sterk responsief verlangen: als we ‘gestimuleerd’

worden, groeit onze zin. Als een vrouw niet in de mood is, kan ze haar toevlucht nemen tot een crème die de

goesting opdrijft, zoals Zestra. Door de crème in te masseren rond de vagina, krijgt ze waarschijnlijk meer zin.

Hetzelfde geldt voor de cannabinoïdecrèmes. Ze zijn vergelijkbaar met Viagra bij mannen. Viagra zorgt voor een makkelijkere bloeddoorstroming, niet voor de juiste stimulatie of context waarin lust ontstaat.”

4. MEER CAREZZA

Onderzoek van de Universiteit Utrecht wijst uit dat de gemiddelde tijd tussen penetratie en het orgasme van de man in een steekproef bij 500 koppels wereldwijd amper 5,4 minuten bedroeg. Gelukkig heet een van de nieuwste trends (die eigenlijk zo oud is als de Kamasutra) carezza! Het Italiaanse woord betekent ‘streling’ en duidt op seks die niet focust op klaarkomen, maar op strelen, in de ogen kijken, kussen, kriebelen, ruiken en bijten. Terwijl met ‘gewone’ seks en een orgasme een shot dopamine vrijkomt in de hersenen, laat carezza het verbindende hormoon oxytocine loskomen. Dat is een even sterke drug, maar met langduriger resultaat. Chloé De Bie: “Bij oudere mensen zie je het beste bewijs van die carezza. Voor hen speelt de penetratie doorgaans minder een rol, en toch geven ze aan dat hun seksleven er beter op geworden is. Ze weten meer wat ze zelf fijn vinden. Seks verrijkt daardoor.” Enjoy the ride, ignore the destination.

5. PORNA

De taboes rond porno zijn grotendeels weggevallen. Chloé De Bie: “Porno is er al zolang de mens bestaat, van rotstekeningen tot 4D-films. Het gebruik ervan zal niet afnemen, want we worden almaar individualistischer en willen instant bevrediging in alles. Pornografie is een snelle en efficiënte manier om zin te krijgen en snel bevredigd te worden. In de toekomst zullen we meer ‘porna’ zien, porno gericht op vrouwen, want wij worden nu eenmaal door andere dingen getriggerd. Inhoudelijk zullen de clichés wellicht blijven.”

6. ROBOTS EN VR

“Seks via virtual reality (VR) is er nu al”, zegt Chloé De Bie. “De technologische seksindustrie is booming business. Je kan VR-brillen of levensechte seksrobots online bestellen. Of seks met je partner hebben op afstand via de zogenaamde teledildonica. Met een peniskoker voor de man en een dildo voor de vrouw die op elkaars bewegingen reageren. Of je draagt een heel pak, zoals dat voor duikers, dat aan de hand van sensoren de aanrakingen van een afstand doorgeeft.” De Virtual Mate is een masturbatiemachine met VR-bril die je laat vrijen met een realistische partner naar keuze. Maar kan die technologie onze drang naar huidcontact en menselijke aanwezigheid ooit vervullen? Chloé De Bie: “Nog niet. In de verre toekomst zal een robot met artificiële intelligentie perfect weten wat onze seksuele behoeften zijn en erop inspelen. De vraag is: hoe zal dat ons leven veranderen?”

7. POLYAMORIE

We denken individualistischer en zo rijst vaker de vraag of we gemaakt zijn voor monogamie. Maken we de shift naar polyamorie en hebben we straks allemaal verschillende partners binnen een relatie? Chloé De Bie: “Mensen stellen tegenwoordig veel meer vragen over andere relatievormen: friends with benefits, een open relatie, een driehoeksrelatie, polyamorie ... In de media zijn die relatievormen meer aanwezig dan vroeger, maar dat wil niet zeggen dat ze wijdverspreid zijn. Begin er beter niet aan als je het moeilijk hebt om je partner te delen. Sommige mensen die het proberen, onderschatten hoe heavy het is. Het is complexer dan een monogame relatie, want je moet iedereen tevreden houden en je tijd verdelen. Als de ene partner in een koppel het meer ziet zitten dan de andere, dan is dat geen goed nieuws. Dat werkt haast nooit.”

8. VOORZICHTIG

Komt er in vergelijking met de vrije jaren zestig en zeventig – de eerste seksuele revolutie – een algemene verpreutsing aan? Chloé De Bie nuanceert: “We worden misschien niet preutser, wel voorzichtiger. Vroeger lagen vrouwen in monokini op het strand. Niemand maalde erom. Nu niet meer, want iedereen kan gefotografeerd worden met een smartphone. De gevolgen zijn groot en we willen geen risico’s lopen. Ook de MeToogolf maakt ons voorzichtiger. We zijn bang om bepaalde grenzen te overschrijden. Toch moeten we blijven aangeven dat handelingen binnen een bepaalde context zéker nog kunnen en plezierig zijn in de interactie tussen mensen.”

9. PANSEKSUALITEIT

Vroeger bepaalden socioculturele wetten veelal de keuze van onze sekspartners. Nu hebben jongeren meer vrijheid. Het merendeel van generatie Z, de jongste seksueel actieve generatie, wil niet uitsluitend als hetero gezien worden en experimenteert met mensen van hetzelfde geslacht. Ze identificeren zich liever niet puur met m of v. Hoe zal die trend onze seksbeleving bepalen? Zullen we meer biseksualiteit zien bij mensen die zich ‘panseksueel’ noemen, zoals enkele Hollywoodsterren dat nu al doen? Chloé De Bie: “We willen en krijgen meer vrijheid als individu om ons uit te drukken, ook seksueel, maar dat leidt ook tot verwarring. Mensen weten soms niet meer wat ze nog kunnen ‘zijn’. We hebben nood aan een ‘categorisatiesysteem’ om de wereld te kunnen begrijpen. Termen als ‘homoseksueel’ of ‘heteroseksueel’ verschuiven misschien wel en worden uitgebreid met begrippen als ‘genderoriëntatie’, maar blijven essentieel om ons ergens bij in te delen. De meeste mensen voelen zich nu nog gewoon man of vrouw en heteroseksueel. Meer jongeren oriënteren zich misschien anders, maar in de evolutieleer bestaan we als ‘mensen’, omdat we ons voortplanten. De norm zal op de een of andere manier wel hetereoseksueel blijven.”

10. BABY’S ZONDER SEKS

Henry T. Greely voorziet in zijn boek The End of Sex and the Future of Human Reproduction dat koppels met een goede ziekteverzekering binnen twintig à veertig jaar alleen nog kinderen verwekken via ivf. Zwangerschap via seks wordt iets voor een minderheid. Chloé De Bie: “Labobaby’s hebben we al. De technologie staat zo ver dat er later geen vrouwen nodig zijn voor baby’s. Die medische evolutie kan leiden tot een grotere gendergelijkheid. Misschien verliezen vrouwen hun ‘upper hand’ inzake kinderen. Toch vermoed ik dat dit geen grote veranderingen teweegbrengt in relaties en seksualiteit. Onze ‘huidhonger’ is voor altijd. We blijven dromen om onszelf te vervolledigen met een partner en er een kind mee te maken, op welke manier dan ook.”