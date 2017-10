Vrienden blijven met je ex: een goed idee? SV

09u38 1 Thinkstock Seks & Relaties "We kunnen nog altijd vrienden blijven," het is na "het ligt niet aan jou" ongetwijfeld het meest gehoorde zinnetje wanneer één van beide partners besluit een einde te maken aan de relatie. Een schamele troost, die we evenwel vaak met beide handen aangrijpen. Maar is dat wel zo'n goed idee? Psychologe Esther Perel legt uit.

Esther Perel, een Vlaamse psychologe uit Antwerpen die momenteel in Amerika woont en al tal van relatieboeken op haar naam heeft staan, mag zich dan ook terecht experte ter zake noemen. Volgens haar heeft het allemaal met vertrouwen te maken.

Intieme relatie

"Kan je vrienden blijven nadat jullie relatie op de klippen is gelopen? Absoluut. En kan dat op zo'n manier dat je nieuwe partner (of die van de ander) niets te vrezen heeft? Natuurlijk."

"Er is een groot verschil tussen relaties van nu en relaties van vroeger," legt de psychologe uit aan Business Insider. Een huwelijk betekende vroeger dat je voor het eerst seks had met je partner. Nu wil een huwelijk zeggen dat je nooit meer seks hebt met iemand anders. Exclusiviteit, en dan vooral emotionele en fysieke monogamie, heeft een heel andere betekenis gekregen nu we allemaal meerdere partners gehad hebben."

Nieuw soort uitdaging

Vrienden blijven met je ex? Het kan en het mag, volgens Perel. "Het is niet meer dan logisch dat er een mooie vriendschap kan ontstaan tussen mensen die vroeger een intiemere relatie hadden. Vaak is de ander iemand die je vertrouwt, die je goed kent, iemand met wie je een geschiedenis hebt."

"Eigenlijk stoelt alles op vertrouwen, eerlijkheid en duidelijke grenzen. De manier waarop we die oude partners in onze levens integreren, is de nieuwe, hedendaagse uitdaging geworden voor heel wat relaties. Er bestaat geen juist of fout, dus het is dan ook vooral belangrijk dat je er met je ex én je huidige partner over praat. Met wie je omgaat en wat je doet is natuurlijk je privérecht, maar het is wel een gesprek dat je met een nieuwe partner moet voeren, met antwoorden die voor ieder koppel en iedere persoon anders zijn."