Vrienden blijven met je ex: een goed idee? Dit zeggen experts erover Liesbeth De Corte

12 juli 2018

13u05 2 Seks & Relaties De meest gehoorde zinnen bij een break-up? "Het ligt niet aan jou, maar aan mij" en "We kunnen toch nog steeds vrienden blijven?". Een schrale troost, maar het overwegen waard. Want na elkaar jaar en dag te zien, is het niet simpel om plots afscheid te nemen. Maar is het wel zo'n goed idee om bevriend te blijven met je ex?

Na weken, maanden of zelfs jaren lief en leed gedeeld te hebben, besluiten jullie om uit elkaar te gaan. Maar jullie willen wel nog een poging wagen om vrienden te blijven. Gegarandeerd dat heel je omgeving een mening klaar heeft. 'Onmogelijk', zegt de ene. Je andere, bezorgde vriend(in) vraagt zich luidop af of dit de hele situatie niet nog pijnlijker maakt en volgens een derde kameraad - die altijd plompververloren zegt wat ie denkt - belanden jullie sowieso nog een keertje samen in bed.

Volgens Rachel Sussman, een psychotherapeut uit New York, is het onmogelijk om in een glazen bol te kijken. Sommige ex-tortelduifjes kunnen een vriendschappelijke relatie onderhouden, bij anderen eindigt het alleen maar in tranen. Het hangt met andere woorden echt af van koppel tot koppel, al zijn er wel enkele richtlijnen die je kan volgen na een breuk.

Het is géén goed idee als...

Was je samen met iemand die manipulatief, grof of zelfs gewelddadig was? Dan is het onder geen beding een goed idee om nog vrienden te blijven, zegt Sussman. Maar ook als je een fijne, gezonde relatie had, denk je beter twee keer na voor je beslist om besties te worden. Een studie uit 2000 heeft aangetoond dat vriendschappen tussen exen vaker gepaard gaan met negatieve gevoelens dan andere kameraadschappen.

Dat is zeker het geval als je nooit echt vrienden bent geweest, zegt Sussman. "Wat als je vanaf moment één onmiddellijk een sterke connectie had? En een passievolle romance waar de vonken vanaf vlogen? Dan is het héél moeilijk om gewoon vrienden te zijn. Die chemie tussen jullie twee zal altijd blijven hangen."

En zelfs dan nog zijn er nadelen aan verbonden. "Een vriendschap met je ex maakt het een pak moeilijker om een nieuwe relatie te starten", zo gaat Sussman verder. "Of stel dat je toch iemand aan de haak slaat, wat moet je dan zeggen? Mijn ex is een van mijn beste vrienden?" Eerlijk is eerlijk: dat wekt vanaf het begin wantrouwen op, waardoor je nieuwe romance maar weinig kans heeft om volledig open te bloeien.

Het is wél een goed idee als...

Er is één belangrijke reden pro vriendschap tussen exen: als jullie kinderen hebben. Je weet dat je elkaar nog heel je leven lang gaat zien, en ook voor je kroost is het een goed idee om amicaal met elkaar om te gaan.

Maar ook in andere gevallen kan er best een mooie vriendschap ontstaan. Als jullie nog jong waren toen jullie eerst begonnen daten, bijvoorbeeld. Of als jullie eerst vrienden waren of maar voor een korte periode een relatie hadden. Dat blijkt ook uit studies. Mensen die om pragmatische of sentimentele redenen besluiten om vrienden te blijven, zullen hier vaker in slagen dan mensen die nog contact houden omdat één van de twee stiekem hoopt op een tweede kans.

Hoe doe je dat nu, vrienden blijven?

Het is logisch dat je meteen na een split zin hebt om af te spreken met je voormalige wederhelft. Begrijpelijk, maar Sussman raadt toch aan om eventjes een pauze in te lassen. "Tijd heelt alle wonden, wordt wel eens gezegd. En dat klopt. Een tijdje apart zal helpen om alles op een rijtje te zetten."

Nog verleidelijker is het om elkaars sociale media te checken. In deze internettijden is het knap lastig om niet elke dag élke post en getagde foto te bekijken. Opnieuw: geen goed idee. "Het is hard, maar je kan elkaar best eventjes ontvolgen of unfrienden", vindt Sussman. "Anders trap je in de val van sociale media en voor je het weet zit jij je ex te stalken op Instagram. Dat brengt alleen maar een tsunami aan emoties en gedachten los."

Een handige tip is om enkele regels op te stellen. "Beloof om elkaar niet elke dag een bericht te sturen of een voicemail achter te laten, want dat is niet bepaald gezond." Go with the flow en spreek om de zoveel weken af voor een cinema-uitje of een natje en een droogje.

Het belangrijkste is dat je geregeld controleert hoe jij je voelt. Wees eerlijk. Hoop je stiekem dat alles toch nog koek en ei wordt? Dan is het misschien toch beter om de knoop door te hakken en elkaar los te laten, hoe pijnlijk dat ook is.