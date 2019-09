Voor u als ouder kwaad wordt: sexting hoort erbij 12% VAN DE TIENERS STUURDE ONLANGS PIKANTE FOTO VAN ZICHZELF NAAR IEMAND Fien Tondeleir

04 september 2019

05u00 0 Seks & Relaties Vlieg niet meteen uit wanneer u uw puberende zoon of dochter betrapt bij het maken van een pikante foto: sexting hoort bij opgroeien. Gelukkig weten almaar meer jongeren dat er ook gevaren zijn.

Jongeren experimenteren. Met drank, soms met drugs en zeker ook met seks. Wie vandaag een speelplaats vol puberjongens en -meisjes zou vragen om hun smartphones te laten uitpluizen, krijgt ongetwijfeld bange blikken en blozende wangen. Volgens het recentste Apestaartjaren-onderzoek heeft 12% van de tieners tussen de 12 en 18 jaar de voorbije twee maanden een seksueel getinte foto van zichzelf gemaakt en naar iemand doorgestuurd. In 2016 was dat nog 8,1%. Bijna 26% gaf aan binnen diezelfde periode een 'sext' ontvangen te hebben - meestal via Snapchat, hun geliefde medium omdat foto's daar snel verdwijnen.

Ook bij 11-jarigen

"Sexting past perfect in hoe jongeren hun seksualiteit vandaag beleven", zegt VUB-onderzoekster Genade Dewaele, die haar masterthesis schreef over het onderwerp. Panikeren omdat de cijfers in stijgende lijn zitten, is volgens haar niet nodig. "Het is onderdeel van hun leefwereld, die gedomineerd wordt door sociale media. Sexting kan ook positief zijn voor het zelfvertrouwen en kan relaties versterken - als de foto of het filmpje binnen een vertrouwde context verstuurd is of als die tussen zender en ontvanger blijft."

Áls, want het gaat soms ook mis. Onder meer Child Focus opende vorig jaar 114 dossiers over foutgelopen sexting. Een jaar eerder waren het er 135. De stichting bevestigde vorige week nog dat het fenomeen zich ook bij meer 11-jarigen voordoet.

Jongens zijn lakser

Toch zijn de meesten zich wel bewust van de gevaren, blijkt uit de bevraging, die ook peilde naar hoe aanvaardbaar jongeren zo'n foto of filmpje nu echt vinden. Pikante beelden van anderen aan elkaar tonen wordt door ruim twee derde (68,7%) afgekeurd. Ze doorsturen naar nog anderen door liefst 79,5%. Iets minder dan 31% van de jongeren uit het onderzoek volgde les in het aso, 36% in het tso, 33% in het bso. Die laatsten hebben er minder erg in dan anderen. En bovendien zijn jongens lakser. "Ze vinden het grappiger en lachen sexting sneller weg", zegt Dewaele nog. "Meisjes vinden het minder aanvaardbaar dat er beelden worden verspreid." Lees: ze hebben sneller een oordeel klaar en worden meer dan jongens negatief bekeken als ze zich aan sexting wagen.

Beelden doorsturen naar singles kan bovendien meer door de beugel dan wanneer de jongere in een relatie zit. En een laatste weetje: jongens en meisjes hebben het moeilijker met het onderlichaam dan met foto's van het bovenlichaam. "Maar niet omdat iemands gezicht dan zichtbaar zou zijn", besluit Dewaele nog. "Jongeren hebben intussen andere manieren om te weten wie op een foto prijkt."

Informeren

Hoewel sexting dus hoort bij het opgroeien, vindt ze dat het toch geen kwaad kan om jongeren te informeren over zowel de positieve als negatieve gevolgen, bijvoorbeeld op school. Wat ouders kunnen doen? "Vertel hen dat je weet dat sexting opwindend is en dat het bij hun leeftijd hoort. Maar haal zeker de do's en don'ts aan", zegt opvoedingsexpert Sarah Van Gysegem.