Voor het eerst op reis met je nieuwe lief? Deze dingen bespreek je best op voorhand Tatjana Peeters

22 juli 2018

08u49

Op reis naar een onbekende bestemming is heel erg spannend, laat staan dat je die reis doet met iemand die je nog niet zo lang kent. Je nieuwe lief bijvoorbeeld? Probeer in dat geval enkele zaken op orde te hebben zodat mogelijke discussies op voorhand getackeld zijn.

Kies een bestemming die jullie beiden op het lijf is geschreven

Het is geen goed idee om samen naar het zuiden trekken voor een strandvakantie als je niet van zon, zee en strand houdt. Je nieuwe lief zal aan dat gevoel niet veel veranderen. Ga daarom samen op zoek naar activiteiten die jullie beiden graag doen. Zoek op basis van die gelijkenissen de perfecte bestemming. Ga je voor het stadsleven in Europa, de cultuurshock in Azië of de natuur in Afrika?

Bepaal een budget

Zorg ervoor dat jullie op dezelfde golflengte zitten wat het budget voor de reis betreft. Betalen jullie elk de helft of is deze trip een traktatie? Hoeveel mag de vakantie kosten en wat wordt er ter plaatse nog uitgeven? Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan en bespreek dit op voorhand.

Bespreek jullie verwachtingen

De invulling van een vakantie is niet voor iedereen hetzelfde. Voor de ene betekent het lekker luieren en nietsdoen. Voor de andere is het de mogelijkheid om nieuwe culturen te ontdekken. Praat hierover met elkaar en stel gerust zeer specifieke vragen als ‘Hoe zie jij de daginvulling van onze reis?’, ‘Wat wil jij op het einde van de reis gezien/gedaan hebben?’. Stel op basis van elkaars verwachtingen een reisschema op.

Voorzie een moment voor jezelf

Het staat nergens geschreven dat je als koppel heel de vakantie samen moet doorbrengen. Je mag gerust even een momentje voor jezelf nemen. In het dagelijkse leven spendeer je ook geen 24u op 24u met elkaar. Voorkom kleine discussies of stressvolle situaties en plan zo nu en dan eens een uitstapje voor jezelf om tot rust te komen.

Verwacht dat je enkele nare kantjes van elkaar zal leren kennen

Op vakantie kom je ook weleens in aanraking met tegenslagen. Jouw nieuwe partner zou hier op een verrassende manier op kunnen reageren. Verwacht jezelf aan het onverwachte en geef ook aan dat je elkaar de vrijheid geeft om helemaal jezelf te zijn in dergelijke situaties. Enkel zo leer je elkaar kennen zoals jullie echt zijn.