Voor eeuwig en altijd? Het geheim van lange relaties Liesbeth De Corte

30 november 2018

17u56 0 Seks & Relaties “Ik ben ervan overtuigd dat mijn vriendin en ik voor eeuwig samenhoren.” Niemand minder dan “Ik ben ervan overtuigd dat mijn vriendin en ik voor eeuwig samenhoren.” Niemand minder dan Gert Verhulst , toch bekend als voormalige casanova, sprak eerder deze week deze romantische woorden uit. Zo schoon, ware liefde. Maar bestaat het überhaupt? En welke factoren bepalen of je relatie een lang leven beschoren is? Wij legden ons oor te luisteren bij relatietherapeut Cinthe Lemmens.

De ware. Je soulmate. Je prins op het witte paard. Het doet je meteen denken aan de sprookjes uit je kindertijd, het ideaalbeeld uit Disneyfilms of de zeemzoeterige romcoms waar je als tiener bij zat te snotteren. En toch staat een ‘lange, gelukkige relatie’ bij veel mensen hoog op het wensenlijstje. En daar valt iets voor te zeggen, beweren zelfs wetenschappers.

Zo heeft een studie van de Universiteit van Colorado te Boulder nog maar recent aangetoond dat koppels die gelukkig getrouwd zijn ook meer kans hebben om langer te leven. Concreet zouden mensen die hun huwelijk als “erg gelukkig” of “redelijk gelukkig” beschrijven, 20% minder kans hebben om vroeg te sterven.

En masse op zoek naar de Ware Liefde, dus. Persoonlijk? Ik geloof er rotsvast in. Zien hoe je grootouders op hun 80ste elkaar nog plagen met verliefde blikken, het doet wat met een mens. En ook relatietherapeut Cinthe Lemmens is een heuse believer. Al wil ze wel een belangrijke nuance aanbrengen. “Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen een goede relatie kunnen hebben. De ware liefde, als je het zo wilt noemen. Maar ik geloof niet dat je er maar ééntje hebt”, vertelt ze ons. “Mensen krijgen tijdens hun leven verschillende kansen. Stel dat je gaat studeren in een stad en je loopt iemand tegen het lijf met wie het klikt. Ideaal! Maar in een andere stad had je evengoed die coup de foudre kunnen krijgen. Met andere woorden: het is niet de zoektocht die telt, maar wel de keuze om van die liefde een goede relatie te maken.”

De biologische klok

Wat maakt nu dat mensen het lang volhouden met elkaar? En er ondertussen in slagen om nog gelukkig te zijn? Er zijn ontzettend veel verschillende factoren die een rol spelen, legt Lemmens uit, en eentje is minder idyllisch dan je misschien zou denken: timing. “Soms kan het zijn dat je iemand leert kennen, maar je je simpelweg nog niet klaar voelt om te settelen. Bij veel mensen die tram 3 naderen en merken hoe hun omgeving trouwt, huizen koopt of kindjes krijgt, begint de biologische klok plots te tikken.”

Verschillende karaktertrekken

Naast de goede timing, bestaat het geheim voor een lange relatie vooral uit drie delen, meent Lemmens. Het eerste: omgaan met verschillende eigenschappen. “Het is een cliché zo hoog als een huis, maar tegenpolen trekken elkaar wel degelijk aan. Ik zie maar zelden koppels die als twee druppels water op elkaar lijken qua karakter. Je hebt de extravert die goed matcht met de introvert, het goed georganiseerde type dat samen is met iemand die wat chaotischer is.”

Het gevolg? Dat botst uiteraard. “Die tegengestelde karaktertrekken gaan quasi altijd gepaard met drie stappen: in eerste instantie is dat trekje een van de dingen die je zo hoteldebotel maakt. Vervolgens erger jij je er blauw aan, en tot slot besef je dat je er nog iets uit kunt leren.” Stel: toen je jouw vriend leerde kennen vond je het fantastisch dat hij zo sociaal en zelfzeker is, maar enkele maanden later vind je het lastig dat hij zoveel optrekt met andere mensen en weinig moeite steekt in jou. Dan kan je hieruit de les trekken dat jij ook kan proberen om wat socialer te zijn.

Ruzies

Een tweede belangrijke voorspeller is hoe koppels met elkaar discussiëren. Lemmens: “Als koppels bij mij aankloppen omdat alle aantrekkingskracht weg is, is het veel moeilijker om daar opnieuw leven in te blazen dan wanneer er conflicten zijn. Leren ruziemaken is iets wat je kunt oefenen."

Een eerste stap is bepaalde patronen achter ruzies ontdekken. “Het gebeurt maar al te vaak dat de ene partner de aanval inzet, waarna de andere zich stilzwijgend terugtrekt. Persoon nummer één begint bij wijze van spreken nog harder op de muur te beuken, waardoor nummer twee zich nog meer gaat afsluiten”, zo legt de relatietherapeut uit met een voorbeeld. “Koppels die in een slaande ruzie belanden, gaan er vaak van uit dat de andere de boosdoener is. Maar eigenlijk is het interactiepatroon vaak de schuldige. Daar inzicht in krijgen en proberen om er anders mee om te gaan, kan echt wonderen verrichten.”

Autonomie versus verbondenheid

De derde, en misschien wel meest belangrijke factor is een goede balans vinden tussen jezelf blijven en een intieme band opbouwen met je lief. “Dat is een oefening die zich al opdringt aan het begin van de relatie. Sommigen hebben de neiging om zichzelf te verliezen, terwijl anderen last krijgen van acute bindingsangst. Maar eigenlijk moet je zoeken wie jij bent, wat jij belangrijk vindt én daarover durven opkomen. En tegelijk die verbinding met je wederhelft bewaren en koesteren.”

Niet eenvoudig, en dat geeft Lemmens ook toe. Volgens haar kunnen vooral de simpele dingen helpen. Tonen dat je nog altijd geïnteresseerd bent in je liefste, en daar af en toe eens een vraag over stellen. “Ik vraag aan koppels altijd wanneer ze zich verbonden voelden. Was dat samen op dat bankje tijdens een vakantie? Of als ze 's ochtends genieten van een kopje koffie? Of misschien als ze samen onder de wol kruipen?”

En wie intimiteit zegt, denkt ook onmiddellijk aan seks. “Dat speelt inderdaad een grote rol”, aldus Lemmens. “Je hebt koppels die tientallen jaren bij elkaar blijven zonder enige vorm van erotiek. Maar in de meeste gevallen werkt het niet om seksualiteit uit de weg te gaan. Dat is ook een vorm van communicatie en een aspect dat van een duo een koppel maakt.”

Tijd

Maar het kan bij iedereen mislopen, meent ze. Er liggen dan ook veel bedreigingen op de loer. “Schoonfamilies, geldkwesties, stress, opvoedingsproblemen. Zelfs smartphones en computers kunnen een wig drijven tussen twee verliefde mensen. En een gebrek aan tijd voor elkaar. Tegenwoordig hebben we bijna allemaal drukke levens en overvolle agenda’s. Tijd maken voor elkaar is zeker niet de oplossing voor alle problemen, maar het is wel een belangrijke randvoorwaarde om die spark tot stand te brengen. Het romantische idee dat alles spontaan moet komen, is niet realistisch. Voor de belangrijke zaken in je leven - je vrienden, hobby of werk - maak je toch ook tijd vrij, dus waarom zou dat niet gelden voor je relatie? Vergelijk het met een grasperkje. Als je dat voedt en besproeit, staat dat mooi groen. Maar doe je daar niets mee, dan ziet dat er na een droge zomer maar triest, stug en geel uit. Zo is dat met relaties ook.”

Een boodschap die luid en duidelijk aankomt bij ondergetekende. Vandaar: de laptop gaat dicht en ik haal de spreekwoordelijke sproeislang boven. Tijd voor een gezellig date-avondje, bij jullie ook?