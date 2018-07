Volgens wetenschappers voorspelt deze verrassende factor een echtscheiding Liesbeth De Corte

03 juli 2018

11u11 0 Seks & Relaties "Hoe is het zo ver kunnen komen? Ze zagen er nog zo gelukkig uit." Veel mensen stellen zichzelf die vraag als iemand die ze kennen verwikkeld zit in een scheiding. Vaak is het allemaal niet zo simpel en spelen meerdere factoren een rol. En toch is er volgens wetenschappers één signaal dat erop wijst dat een scheiding nakende is.

De grote boosdoener? Een overdaad PDA, ook wel public displays of affection of het tonen van affectie in het openbaar. Dat beweren althans Amerikaanse wetenschappers in het vakblad Journal of Personality and Social Psychology. 13 jaar lang hebben ze 168 koppels nauwgezet gevolgd om er achter te komen welke elementen bepalen of je een geslaagd huwelijk hebt.

De onderzoekers ontdekten dat tortelduifjes die elkaar zéér veel zoenen, knuffelen en vastpakken in het openbaar meer kans hebben om te scheiden. "Stelletjes die na een jaar of zeven uit elkaar gaan, gedragen zich tijdens de eerste jaren van hun relatie ontzettend klef. Ze toonden een derde meer affectie dan koppels die wel gelukkig getrouwd bleven", zo schrijven ze.

Liefde maakt blind

Madeleine Mason Roantree, een Britse relatiepsycholoog, is niet echt verrast door de resultaten. "Als je erover nadenkt, is het best logisch", vertelt ze aan The Independent. "Liefde maakt blind, wordt wel eens gezegd, en dat klopt. Sommige mensen zijn compleet hoteldebotel en laten zich veel te hard meeslepen door hun verliefdheid. Maar als die kriebels verdwijnen, moet er iets anders in de plaats komen dat de twee mensen verbindt. Had je enkel en alleen die vurige passie, is de kans groot dat je relatie doodbloeit."

Susan Winter, een relatie-expert uit New York, geeft haar collega gelijk. Ook zij gelooft niet in een liefde à la Disney of een Hollywoodromance. "Het is onmogelijk om zulke overdreven emoties te blijven voelen. Dat verliefde gevoel en dat over de top melig gedrag komt vooral voor tijdens de wittebroodsweken, maar na drie tot negen maanden komt dat tot een einde."

Het leven is geen ponykamp, meent Winter nog. "Als je in een dipje zit, komt de echte persoonlijkheid van je partner naar boven. Plots herken je de persoon waar je mee getrouwd bent niet meer en zal je langzaam maar zeker steeds minder tevreden zijn met je huwelijk." Het is die teleurstelling, die gepaard gaat met steeds minder affectie, die uiteindelijk uitmondt in een scheiding.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de regel. Tijdens je trouwdag is het maar normaal dat je elkaar meer dan eens knuffelt en een dikke smakkerd geeft. En er is bovendien een groot verschil tussen knuffelig zijn en zodanig verliefd zijn dat je de rest van je omgeving gewoon vergeet. "Dat eerste is schattig en geen enkel probleem, maar het tweede gedrag is wel ongezond", besluit Mason Roantree.