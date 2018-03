Volgens Vogue is de brazilian wax passé en laat je best terug je schaamhaar staan TVM

20 maart 2018

15u15

Bron: Vogue 0 Seks & Relaties Na jaren van scheren, waxen en epileren is het opnieuw trendy om je schaamhaar weelderig te laten groeien. Dankzij sterren als Lady Gaga en Madonna, tv-personages als die van Gaby Hoffman in 'Girls' en Ilana Glazer in Broad City en nu ook dankzij modebijbel Vogue.

Jarenlang al scheren vrouwen (en mannen) hun schaamhaar in alle mogelijke vormen en maten. Helemaal kaal, in een driehoek of landingsbaan, of gewoon netjes bijgetrimd. Maar dat hoeft niet langer volgens de Amerikaanse Vogue. In een artikel op hun website met de titel 'De volle bos is de nieuwe brazilian: redenen om het waxen voorgoed op te geven' schrijven ze zoals de titel al zegt dat het terug in de mode is om je schaamhaar onderaan te laten staan.

Paz Stark, eigenares van het gerenommeerde schoonheidsverzorgingssalon Stark Waxing Studio in Los Angeles, vertelt dat meer en meer vrouwen inderdaad vragen om niet meer alles te waxen. "De meeste dames vragen nu om hun haren te trimmen en op te kuisen aan de randen. Ze willen een vollere en natuurlijkere look daar vanonder. Ik heb het gevoel dat de brazilian wax niet uit de mode is, maar dat vrouwen het gewoon op hun eigen manier willen. Minder strak en afgelijnd."

Groot voordeel

Je schaamhaar heeft trouwens een groot voordeel. Het dient als bescherming van het genitale gebied en dan vooral voor de erg gevoelige vaginaopening. Ook is het absoluut niet minder hygiënisch om je haar te laten staan. Al moet je het wel net als je hoofdhaar behandelen, en dus regelmatig eens een goede wasbeurt geven.