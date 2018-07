Volgens therapeuten is dit het geheim van een goede relatie Liesbeth De Corte

20 juli 2018

09u21

Een spetterend seksleven, respect voor elkaar, samen goed kunnen lachen en een gedeelde ' The Handmaid's Tale'-verslaving : het zijn stuk voor stuk aspecten die bepalen of je relatie goed gaat. Maar het aller-, aller- allerbelangrijkste? Vertrouwen.

Een relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, wordt wel eens gezegd. Een enorm cliché, maar ook gewoon waar. Het betekent dat je met een gerust hart weet dat je liefste na het werk nog even bij de supermarkt stopt om toiletpapier te halen, simpelweg omdat je dat gevraagd hebt. Of dat ze voor je klaarstaan als je strest of onzeker bent. En omgekeerd verwacht je wederhelft dit ook van jou.

Hoe kan je vanaf het prille begin tonen dat je betrouwbaar bent?

Een coup de foudre wordt altijd gevolgd door een spannende periode. Fijn - dankzij al die woeste kriebels in je buik - maar ook zenuwslopend. Stel: je stuurt een bericht naar je vlam, maar krijgt niet onmiddellijk een antwoord terug. Het eerste wat veel mensen denken is dat de gevoelens niet wederzijds zijn. Maar na 2 uur komt de verlossing: 'Sorry voor mijn late reactie, ik zat in een meeting!'.

Je kan je wel voor de kop slaan. Al die zorgen om niets! Maar volgens relatietherapeut Alison Stone is dat absoluut normaal. De eerste maanden van een romance gaan nu eenmaal gepaard met veel onzekerheid omdat je de andere nog leert kennen. Deze periode is dan ook hét moment om aan dat vertrouwen te bouwen, en dat doe je volgens haar met goede, duidelijke communicatie en transparantie.

Verder is het ook belangrijk dat jij je beloftes nakomt. Heb je gezegd dat je dit weekend mee uit eten gaat met de schoonouders, maar heb je daar stiekem geen zin in? Doe het dan toch maar en schuif mee aan tafel, raadt Stone aan. "Consistentie is cruciaal als je elkaar wil vertrouwen. Niet alleen in het begin, maar tijdens heel de relatie", vertelt ze.

Hoe kan je het vertrouwen terugwinnen?

Natuurlijk, we zijn maar mensen. Iedereen maakt wel eens fouten. Of je nu geen toiletpapier bijhebt, een afspraakje vergeten bent of een scheve schaats hebt gereden: je moet je beste beentje voorzetten om dat vertrouwen weer op te bouwen.

Volgens Stone is de eerste stap verantwoordelijkheid nemen. "Schiet niet meteen in de verdedigingsmodus, maar geef je fout toe", zegt ze. "En weet dat het herstellen van je relatie soms wat tijd kan innemen. Hou rekening met de gevoelens van je partner en wees vooral geduldig."

Wat als je partner je niet vertrouwt?

Zowat iedereen die een nieuwe relatie aangaat, heeft een hoop bagage. Af en toe zorgt dat ervoor dat je liefste achterdochtig is. "Als je niets mispeuterd hebt, is dat enorm frustrerend. Maar probeer te beseffen dat het niet rond jou draait. Dat gebrek aan vertrouwen ligt aan de andere", meent huwelijkstherapeut Linda Carroll.

Met andere woorden: stop met jezelf af te vragen wat je fout doet. De twijfels van je lief hebben niets te maken met jouw gedrag. "Je moet gewoon blijven aantonen dat je te vertrouwen bent. Blijf begripvol en toon dat jij jouw vlam apprecieert. Toegegeven, dat is niet gemakkelijk als je wederhelft blijft twijfelen. Maar als jij je relatie de moeite waard vindt, is dat het enige wat je kan doen."