Voel je je eenzaam in je relatie? Experts geven oplossingen

02 april 2019

14u04

Bron: time 0 Seks & Relaties “Het is niet ongewoon dat mensen zich in een lange relatie eenzaam voelen”, vertelt Niloo Dardashti, psycholoog en relatie expert. Het gevoel hebben dat je eenzaam bent is niet alleen iets dat bij singles voorkomt. Zo pak je het aan.

Een van de meest voorkomende redenen waarom iemand zich eenzaam voelt? Wanneer de relatie wat stroef loopt. Een studie uit 2018 door het Pew Research Center toonde aan dat 28% van de mensen die ontevreden zijn over hun gezinsleven, zich haast altijd ongelukkig en alleen voelen. Het gevoel van eenzaamheid steekt vaak de kop op wanneer een koppel hun emotionele band verliest, benadrukt Gary Brown, familie- en huwelijkstherapeut. “Zelfs in de beste relaties zijn er momenten waarop iemand het gevoel krijgt dat ze uit elkaar gegroeid zijn."

Daarnaast kan het schoentje ook knellen wanneer iemand niet eerlijk is over zijn gevoelens. Klinisch psycholoog Jenny Taitz: “Een grote factor die speelt bij eenzaamheid is wanneer gevoelens niet besproken worden. Wanneer we dingen die iets onveiliger aanvoelen niet delen met onze partners, kan dat voor problemen zorgen”, stelt ze. “Je kan erg close zijn met iemand, maar dat gaat niet altijd hand in hand met dat ze alles over jou weten.”

Ook sociale media spelen een rol. Jezelf en je relatie constant vergelijken met de perfecte kiekjes op sociale media kan het gevoel aansterken, meent Taitz. “Neem nu valentijn. Jullie hadden een gezellig etentje en heel fijne avond, maar dan zie je op sociale media dat mensen geweldige juwelen of bloemen kregen. Dan krijg je al snel het gevoel dat het bij jullie niet even goed is.” Wanneer je je relatie vergelijkt met die van anderen op sociale media zou je wel eens een grotere afstand kunnen creëren.

Het probleem aanpakken

Het kan moeilijk zijn om de oorzaak van het probleem te vinden, maar de eerste stap is met je partner praten. Kan je partner duidelijke voorbeelden geven van wat hij of zij doet om je gelukkig te maken? Dan zit het probleem ergens binnenin. Als dat het geval is, raadt klinisch psycholoog Joshua Rosenthal aan om te reflecteren over vorige relaties. “Misschien voel je je altijd eenzaam wanneer de verliefdheid en het ‘nieuwe’ eraf is.”

Zowel Rosenthal als Dardashti zijn het erover eens: als je met je partner praat over deze gevoelens en zij ervaren hetzelfde, dan is de relatie waarschijnlijk de boosdoener. Vanaf dan is het belangrijk om te kijken naar hoe je relatie ervoor staat. Hebben jullie dat gevoel vooral wanneer jullie samenzijn? Is het toegenomen? Wanneer het antwoord op deze vragen 'ja' is, dan is de kans volgens Dardashti groot dat jullie uit elkaar gegroeid zijn.

Probeer een gesprek aan te gaan met je partner, maar zorg ervoor dat je hem of haar niet beschuldigt. “Je moet je kwetsbaar opstellen", vindt Brown. “Hou er rekening mee dat het leven van je partner ook niet altijd rozengeur en maneschijn is.” Luister vervolgens naar hun standpunt. Merken ze dezelfde dingen op? Dan kan je samen uitvogelen hoe je deze kan wegwerken.

Dardashti wijst er nog op dat een oplossing voor eenzaamheid niet per se je omringen is door heel wat mensen. Ze raadt aan om te mediteren of een nieuwe hobby te zoeken. “Je moet een activiteit alleen doen en er niet op proberen focussen dat je werkelijk alleen bent. Ga de confrontatie aan.”