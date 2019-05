Exclusief voor abonnees Vincent (44): “Ik zit met een hart vol liefde dat niks meer waard is” LUST EN LIEFDE | Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

26 mei 2019

08u04

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Soms moet je tevreden zijn met wat je hebt, meende Vincent (44). Natuurlijk komt er sleet op je relatie na een jarenlang huwelijk en een kroostrijk gezin. Maar als er nooit ruzie is, blijf je toch bij elkaar? Nee, vond zijn vrouw.

“Ik was heel gelukkig in mijn huwelijk. De dagen met onze vier kinderen regen zich iedere week opnieuw op soortgelijke wijze aan elkaar en op een of andere manier stemde dat me blij. Waar anderen op zoek zijn naar hoogtepunten, of opleven wanneer zich een moment van nieuwe verliefdheid voordoet, heb ik me bij het gebrek aan pieken en dalen altijd uiterst comfortabel gevoeld. En ik dacht dat dit ook voor mijn vrouw gold. Plotselinge onderlinge aantrekkingskracht komt en gaat, maar die onderstroom van constante vertrouwdheid die je liefde zou kunnen noemen, vind ik veel interessanter.”

