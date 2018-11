Vijf vrouwen vertellen over de ruzie die hun huwelijk bijna verpest heeft Margo Verhasselt

09 november 2018

08u06

Bron: PureWow 0 Seks & Relaties “In goede en kwade dagen”, het zijn woorden die vaak uitgesproken worden op een trouwfeest. Er zijn zo van die koppels die nooit ruziemaken, maar jammer genoeg is dat niet voor ons allemaal weggelegd. Sommige meningsverschillen zijn zo groot dat we af en toe gewoon besluiten om een punt achter de relatie te zetten. Vijf getrouwde vrouwen delen het verhaal van de ruzie die er bijna voor zorgde dat ze terug single werden.

Ringen

“Alles was perfect op onze trouwdag, behalve mijn man’s trouwring. Tijdens ons eerste jaar als getrouwd koppel probeerde hij me keer op keer van mijn sokken te blazen met trucjes met zijn ring. ‘Kijk hoe ver ik hem omhoog kan gooien, hij glijdt van mijn vinger!’. Ik vroeg hem keer op keer om de ring te laten verkleinen, maar hij verzekerde mij dat ‘zijn vinger er zich wel naar zou zetten’. De ring behield zijn vaste plaats aan mijn man’s vinger tot die ene dag aan het strand. Het was enkele weken voor we twee jaar getrouwd waren. Hij vond het een geweldig idee om met stenen in het water te smijten. Ik zag het gewoon gebeuren, de plotselinge angst op zijn gezicht terwijl hij in het zand zoekt. De ring was weg en ik was woedend. Misschien denken veel mensen nu ‘dat het maar gewoon een ring is’. En ik weet dat hij het erg vond toen hij hem kwijtraakte, maar ik was zo kwaad omdat ik gewoon meteen terugdacht aan al zijn nonchalante momenten. Die avond hebben we enorm veel ruziegemaakt (ik had mijn ring op dat moment ook niet aan). Met als resultaat? Mijn man ging naar het strand met een professionele schattenzoeker. Enkele minuten later had hij de ring gevonden. Zand erover, zou je denken, maar nee hoor. Hij heeft hem laten verkleinen en heeft me dan getrakteerd op een etentje met heel toepasselijke onion rings als voorgerecht.”

Waar heb je gezeten?

“Ik was vier maand zwanger, en mijn man kwam uren nadat ik hem verwachtte thuis. Hij had te veel gedronken en had een kapotte gsm. (Dit was niet de eerste keer.) Ik was razend en niet veel later hadden we een knallende ruzie. Ik kon gewoon niet op hem rekenen en hij vond dat ik hem te veel controleerde. Ik ben de auto ingestapt en heb huilend rondgereden in de buurt. Gelukkig hadden we de dag erna een goed gesprek en twee weken later besloot hij te stoppen met drinken.”

De ouderschap-crisis

“Ik had al enkele dagen last van een infectie aan mijn sinussen en was uitgeput door voor onze jonge kinderen te zorgen. Het weekend kwam als geroepen. Mijn man zou nu wat van mijn taken overnemen terwijl ik even kon rusten. En toen ik eigenlijk in bed had moeten blijven zaterdag, besloot ik om zijn opvoedingsstijl te bekritiseren. Ik deed moeilijk en dat besef ik nu ook, maar op dat moment wou ik dat hij mij zei dat ik terug in bed moest kruipen ‘omdat ik dat verdiend had’. Maar neen, al het advies dat ik hem gaf, lachte hij weg en hij liet me daarbovenop nog weten dat ‘voor de kinderen zorgen helemaal niet zo erg was’. Ik was razend en begon op hem te roepen als een peuter die zijn zin niet kreeg. Mijn kinderen zagen dat allemaal en ik schaam me nog steeds voor hoe ik me gedroeg. Maar we hebben ons beiden geëxcuseerd en dat zagen de kinderen ook.”

Weg met de honden

“We gingen op bezoek bij mijn man’s ouders en een frustratie om mijn schoonfamilie liep uit de hand. Ik ben allergisch aan honden (zij hebben er twee) en als ik bij hen langsga, snotter ik twee dagen later nog. Dit keer vroeg ik aan mijn man om de honden bij mij weg te houden en liefst ook uit de woonkamer, omdat we daar de meeste tijd doorbrachten. Ik denk dat hij het vergeten vragen was, met als gevolg dat ik rode ogen en een snotterneus had drie dagen lang. Normaal gezien kom ik supergoed overeen met mijn schoonfamilie, maar deze keer stelde ik mijn man zijn prioriteiten in vraag (cliché, ik weet het.) Met als gevolg? Heel wat woorden en ik die me terugtrok in de logeerkamer. Uiteindelijk sprak hij zijn moeder erop aan en was alles oké, maar ik denk dat ik de volgende keer misschien toch gewoon een hotel boek.”

Spelletjes

“Mijn man speelde altijd videospelletjes, niet ongewoon en het gebeurde ook niet zo vaak, dus het was oké. Voordat we onze kinderen hadden, werd hij door een onbekende groep mannen, die hij via de spelletjes leerde kennen, gevraagd om mee te doen aan ‘de Daddy League’, een groep papa’s die een schema bijhouden en wekelijks samen spelen, maar dat weken lang. Hij besloot het een kans te geven en niet veel later draaide ons leven rond de Daddy League. Ik kreeg er een grotere afkeer van telkens hij het aanhaalde. ‘Gaan we uiteten vrijdag?’ ‘Ja, na 21u zodat ik de Daddy League niet moet missen’, en dat telkens opnieuw. Op oudejaarsavond was het genoeg. Ik kon er niet meer tegen. We liepen net binnen in een bar en mijn man kreeg een sms dat hij eigenlijk moest spelen. ‘Hij had geen keuze’. Ik schreeuwde voor de hele bar dat hij niet eens een vader was en dat hij maar alleen naar huis moest gaan. Hij stopte de volgende dag, gedaan met spelen.”