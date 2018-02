Vier de liefde voor je vriendinnen, want vandaag is het Galentine’s Day Timon Van Mechelen

13 februari 2018

08u00 0 Seks & Relaties Morgen vindt de hoogmis van de (commerciële) liefde, u wellicht beter bekend als valentijn, plaats. Uit onze eigen valentijnsenquête bleek al dat 70% van jullie daar totaal niet mee bezig is, dus waarom gooi je het eens niet over een andere boeg en vier je dit jaar de liefde voor je vriendinnen? Vandaag vindt namelijk Galentine’s Day plaats, een samentrekking van ‘Girls’ en ‘Valentine’, waarop je al je vriendinnen in de bloemetjes zet.

Single of niet, vandaag draait het allemaal om de vriendinnen in je leven. Maar hoe belangrijk is vriendschap eigenlijk voor de Belg? Ter gelegenheid van Galentine’s Day voerde de Belgische datingsite Twoo een peiling uit. Wat blijkt? Meer dan de helft van de 2.500 bevraagde Belgen zou geen vriend in de steek laten omdat zijn of haar partner dat wil. Vrouwen blijken wel opvallend trouwer aan hun vrienden dan mannen. 68,8% zou niet op de wens van hun partner ingaan, bij mannen is dat 50,2%.

Naast het feit dat we loyaal zijn, hebben we er ook geen probleem mee om veel tijd met onze vrienden door te brengen. Zo kijkt slechts 2% op tegen een vijf uur durende autorit met een vriend. Een overgrote meerderheid van de Belgen (93,9%) heeft geen bezwaar tegen intersekse vriendschappen. Toch bestaat slechts iets meer dan de helft van de vriendengroepen uit een mooie mix van zowel mannen als vrouwen.

Het enige werkpuntje: we laten onze vrienden niet vaak genoeg weten hoe graag we hen zien. 30,2% van de Belgische mannen en 17% van de vrouwen zegt zijn of haar vrienden nooit hoe graag ze hen zien.

Valentijn als vrienden met & Other Stories

Geheel in hetzelfde thema pakt de Zweedse modeketen & Other Stories dit jaar uit met een valentijncollectie die rond vriendschap draait. De collectie is geïnspireerd op dromen en op de magie van slaap en bevat nachtkleding die je ook overdag kunt dragen. De fotoshoot vond plaats in het hotel Le Meurice in Parijs, de thuisstad van een van de designateliers van het merk. De shoot werd gemaakt samen met muzikante en streetstyle favoriete Patricia Manfield en haar allerbeste vriendin en manager Renata Di Pace.

Op pyjama’s geïnspireerde kledingstukken zijn volgens de twee stijlvolle dames makkelijker te dragen dan je denkt. “Het geheim zit hem in de manier waarop je een dergelijke outfit stylet. Draag sleepwear met een fantastisch paar sneakers, combineer het met een hoed en een mooie mantel en veel juwelen. Ik vond het geweldig om dit verhaal te brengen, want ik kon veel quality time doorbrengen met Renata, een van mijn favoriete mensen op aarde. Ik beschouw ons als een girl-power-duo-team,” vertelt Patricia Manfield.

De collectie is nu in de winkels van & Other Stories en online te koop.