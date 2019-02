VIDEO. #FRIYAY: verlamde bruidegom ontroert iedereen tijdens openingsdans ldc

08 februari 2019

13u50 0 Seks & Relaties Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Een huwelijksdag is sowieso een emotionele gebeurtenis. En iedereen die al naar een trouwfeest is geweest, weet dat de openingsdans een van de vele romantische hoogtepunten is. Al is die van de Braziliaan Hugo Rohling en zijn kersverse vrouw Cinthia Zanuni extra aandoenlijk. Rohling zit sinds een motorongeluk in 2014 immers in een rolstoel. Maar voor zijn eerste dans als gehuwd koppel moest en zou hij rechtop staan. Dankzij de hulp van enkele vrienden is hij daar ook in geslaagd.

De video staat al een tijdje op Facebook, maar gaat pas nu écht viraal. Niet zo vreemd, want binnen een kleine week vieren veel zeemzoeterige koppels valentijn. En dat betekent meestal één ding: de liefde hangt in de lucht.