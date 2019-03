Vertrouw je je partner niet als je jaloers bent? Dit zeggen experts Margo Verhasselt

11 maart 2019

15u55

Bron: elite daily 0 Seks & Relaties Of het nu het gelach tussen jouw partner en die iets té vriendelijke barvrouw is dat je een raar gevoel in je buik bezorgt of dat hij af en toe nog een foto van zijn ex op Instagram liket. Het is niet abnormaal om jezelf de vraag te stellen: betekent jaloers zijn dat je je partner niet vertrouwt?

Jaloezie is normaal, of de relatie zich nu in het prille begin bevindt of niet. Iedereen komt ooit weleens met het groene monster in contact. Rol jij steevast met je ogen als het lief nog maar eens stoeft over die geweldige, nieuwe collega? Dat betekent volgens experts niet per se dat je je partner niet vertrouwt. “Eerst en vooral: jaloezie is een gewone en menselijke emotie”, legt Sarah Mirk, auteur van Sex From Scratch uit aan lifestylewebsite Elite Daily. “We demoniseren jaloezie omdat het zo slecht aanvoelt, maar het is in principe vergelijkbaar met andere gevoelens. Ik vind het veel gezonder om jaloezie te bekijken en ervan te leren, in plaats van het te negeren en te ontkennen.”

Als je nieuwe schoenen koopt met korting, een geweldige presentatie geeft op het werk, of een gratis koffie krijgt omdat de barista je zo leuk vindt, dan geeft ons dat een leuk gevoel en dat delen mensen gemakkelijker. Denk je nog steeds terug aan die geweldige roze fiets die je nicht kreeg toen jullie 8 waren of begin je spontaan te kwijlen van de reisfoto’s van die collega van jou? Dan ben je eigenlijk ook jaloers, gewoon op een andere manier. Hou gewoon in je achterhoofd dat jaloezie een normale emotie is, net zoals blijheid, angst of woede.

Vertrouwen opbouwen in een relatie is daarentegen een dynamisch proces dat wat tijd in beslag neemt. Kwam jij of je partner al ooit met ontrouw, leugens of andere moeilijkheden in aanraking? Dan kan het langer duren voor jullie elkaar vertrouwen en is er soms echt wel wat werk aan de winkel. “Communicatie en wederzijds respect is zo belangrijk om een gezonde relatie te behouden”, legt Leah Dirkse uit. “Je moet een open manier van communiceren vinden om zo grenzen op te kunnen stellen.” Vertrouwen jullie elkaar maar wordt een van de twee toch nog boos, dan betekent dat volgens Dirkse niet per se dat je elkaar niet vertrouwt, wel dat je gewoon jaloers bent. “Jaloezie en geen vertrouwen hebben, gaan niet hand in hand”, legt ze uit.

“Je moet jaloezie eerder bekijken als een alarmbel die afgaat wanneer er iets opspeelt waarover jij onzeker bent. Denk na over wat dat gevoel oproept”, wijst Mirk aan. “Maak ik me zorgen dat ik niet mooi genoeg ben? Maak ik me zorgen dat mijn partner me gaat bedriegen? Maak ik me zorgen dat ik niet aantrekkelijk ben?” Het kan pijnlijk en confronterend zijn om de oorzaak te zoeken, maar effectief het probleem tot op de bodem onderzoeken kan een conversatie veel gemakkelijker maken.