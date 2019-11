Vertel ik een vriendin dat haar man vreemdgaat? Expert geeft antwoord Redactie AD

14 november 2019

14u06

Bron: AD 0 Seks & Relaties Als het gaat om een scheve schaats rijden, hebben we allemaal een uitgesproken mening. Maar wat doe je wanneer je te weten komt dat een dierbare bedrogen werd? Vertel je het of niet?

Relatiefilosoof Jan Drost

Vaak klinkt het advies ‘meteen vertellen!’ het luidst. Bij het onderwerp vreemdgaan voelt iedereen namelijk altijd van alles, van woede tot wraaklust van verdriet tot vrees. Maar is het stel erbij gebaat als iemand vanuit zijn eigen gevoeligheden reageert?

Niet alle mannen (en vrouwen) die vreemdgaan zijn per definitie klootzakken. En niet alle bedrogen vrouwen (en mannen) zitten er op te wachten dat iemand het geheim aan hen onthult.



Misschien doe je er hun relatie geen goed mee. Je weet tenslotte nooit zeker wat twee mensen bij elkaar vinden in een relatie, waarom zij samen zijn.



En wat betekent het gedrag van de vreemdganger in dit geval? Mogelijk handelt hij niet uit geilheid, boosaardigheid of egoïsme, maar is er iets anders aan de hand. Aan de buitenkant is het moeilijk te zien waarom iemand doet wat hij doet.



De vragen die je jezelf daarom sowieso moet stellen zijn: waarom zou ik het vertellen (of niet)? En: heb ik hiermee het best voor met de betrokkenen? En: hoe kan ik weten wat het best voor hen is?