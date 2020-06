Verrassend advies van Harvard: “Draag een mondmasker tijdens seks” Liesbeth De Corte

04 juni 2020

12u36 0 Seks & Relaties Van een mondkapje op straat kijkt niemand meer op. Maar ook in bed is het aangeraden om zo’n masker te dragen. Althans, dat zeggen wetenschappers van de Harvard-universiteit. Of hoe veilig vrijen in tijden van corona plots een andere betekenis krijgt.

Eerst en vooral: het is nog steeds niet duidelijk of corona seksueel overdraagbaar is. Desondanks brengt een vrijpartij wel risico’s met zich mee. Zo kan het virus evengoed overgedragen worden via kleine druppeltjes in de lucht. En maak jezelf geen blaasjes wijs, zo waarschuwen de wetenschappers van de Harvard-universiteit nog. Zelfs wanneer je in bed duikt met je partner waar je al weken mee in lockdown zit, loop je gevaar op besmetting. De redenering: je lief of echtgenoot kan evengoed buitenshuis het virus hebben opgelopen.

Safety first

Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’, hebben de onderzoekers enkele tips neergepend in een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Internal Medicine. Ze raden aan om het aantal seksuele partners te minimaliseren, en zeker mensen met symptomen te mijden. Kus niet, douch voor én na de vrijpartij, en ontsmet achteraf de plaats(en) waar je hebt liggen rollebollen. En wie echt op veilig wil spelen, kan het best een mondmasker dragen.

“Voor sommige mensen is volledige onthouding geen optie”, zegt Jack Turban, één van de wetenschappers. “In dat geval is seks met personen uit je bubbel het veiligste. Iedereen heeft sowieso baat bij onze maatregelen.”