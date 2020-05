Verliefd, verloofd, vertwijfeld: nieuw webinar beantwoordt alle praktische vragen over je trouwfeest Liesbeth De Corte

12 mei 2020

12u57 0 Seks & Relaties Bruiden in spe kijken met een bang hartje naar de versoepeling van de coronamaatregelen. Al maanden zijn ze aan het aftellen naar hun trouwdag en het is nog steeds onzeker of het kan doorgaan. Uitstellen dan maar, al rest de vraag hoe je dat het best aanpakt. Wat als je nog steeds anderhalve meter afstand moet houden? En kan je jouw trouwkleed nog passen en afhalen? Evenementenbureau Salino organiseert een webinar om alle vragen te beantwoorden. Wij overlopen alvast de meest gestelde.

“We willen het trouwfeest uitstellen, maar wat als we dan nog rekening moeten houden met de ‘anderhalve meter’-regel? En wat als we niet alle gasten mogen uitnodigen?”

“Eerst en vooral zou ik de opstelling van de ceremonie bekijken om te checken of de nodige afstand bewaard wordt. Staan alle stoelen, banken, poefen et cetera ver genoeg van elkaar?”, vertelt Magali Pauwels van Salino. “Voor het diner is het aangeraden om de tafelschikking aan te passen. Zet de oudere garde langs de ene kant van de ruimte en de jongere gasten aan het andere uiterste, en gebruik kleine tafels die verder uit elkaar geplaatst kunnen worden. Ook het avondfeest kan perfect doorgaan, op voorwaarde dat je kiest voor een grote dansvloer. Nog een tip: doe je openingsdans terwijl iedereen nog aan tafel zit.”

“Het grote nadeel is dat je moet vertrouwen dat iedereen zich aan de regels houdt. Ligt dat moeilijk? Leg in dat geval de focus op de ceremonie en het diner. Dat is zeker een goed idee als je niet alle gasten mag uitnodigen. Vier dan je huwelijk in intieme kring, en wie weet mag je vanaf de zomermaanden afspreken met 30 of 50 mensen. Maak daar dan gebruik van en organiseer een uitgebreid diner. Het dansfeest kan je ineens uitstellen naar volgend jaar. Dat blijft een lastige beslissing, maar bekijk het als de hernieuwing of verjaardag van jullie geloften.”

“Hoe lang kunnen we wachten met de beslissing om het trouwfeest uit te stellen?”

“Het is sowieso slim om al een reservedatum vast te leggen. Neem contact op met de huwelijksleveranciers en overleg of dat mogelijk is. Normaal gezien is dat organisatorisch geen probleem en op die manier ben je gerust dat alles praktisch geregeld is. De hamvraag: hoe lang willen je gasten wachten op je beslissing om het feest definitief uit te stellen? Meestal staan ze ook te popelen om te weten of die dag doorgaat of niet. Wij adviseren om ten laatste twee weken voor het echte feest de knoop door te hakken.”

“Wanneer je die reservedatum het best inplant? Dat moet je in principe overleggen met de leveranciers en bespreken welke gaten zij nog in hun agenda hebben. Daarnaast vrezen experts een tweede coronagolf in het najaar. Nu spreken we tegen onze eigen winkel - want het zou voor leveranciers een financiële ramp zijn als iedereen in grote getale alles afgelast dit jaar - maar je hebt meer zekerheid als je het huwelijksfeest een jaar verschuift. Er zijn ook koppels die elkaar normaal gezien het ja-woord gingen geven in maart, en dat verschoven hebben naar juni. Als zij nog eens moeten uitstellen, is het begrijpelijk dat ze het zekere voor het onzekere nemen en ineens een jaar willen wachten."

“Onze locatie en catering liggen al vast, maar we moeten de ceremoniespreker en florist nog boeken. Zetten we de organisatie van het feest verder, of wachten we beter af?”

“Als je de puntjes op de i wil zetten, kan je perfect de laatste details van je trouwfeest regelen. Wel belangrijk: communiceer goed met je leveranciers. Leg eerst een reservedatum vast en bekijk of die optie mogelijk is voor iedereen. Maak goeie afspraken, want het gegeven van overmacht kan je niet meer gebruiken voor alle nieuwe zaken die je vastlegt. Met andere woorden: het is belangrijk dat je dat op voorhand bespreekt met elke leverancier, wat als het tóch niet doorgaat door corona? Is het mogelijk om het kosteloos te verzetten of te annuleren?”

“Wat met de uitnodigingen?”

“Wat betreft de uitnodigingen bestaan er etiquetteregels. In principe stuur je zes maanden voor het feest een save the date. Zes weken voor het feest volgt normaal gezien de effectieve uitnodiging. Die regels zijn nu compleet in de war geschud door de coronacrisis. Als je al een datum had geprikt, stuur je voor alle duidelijkheid een change the date. Dat kan virtueel zijn - via een mail of mooie foto via WhatsApp - om kosten te besparen. Ook met de officiële uitnodiging wacht je het best niet al te lang. Zelfs niet als je het trouwfeest een jaar uitstelt. Ben je van plan om volgend jaar in mei in het huwelijksbootje te stappen? Dan zit je met een groot, vervelend gat tot het effectief zo ver is. Stuur dan op het einde van dit jaar de definitieve uitnodiging. Zo hou je de gasten aandachtig, en voor het koppel zelf is het een mentale opkikker.”

“Wat met mijn trouwkleed?”

“Nu de winkels opnieuw open zijn, is het makkelijker om je kleed te passen en af te halen. Het enige nadeel: in de meeste gevallen mag je niemand meenemen. Als de kans groot is dat het feest enkele maanden of een jaar uitgesteld wordt, is het aangeraden om je fitting even uit te stellen. Kwestie dat je jurk ook binnen een jaar nog mooi past.”

“Veel Belgische vrouwen kopen hun trouwkleed in Nederland. Als ze nog een pasbeurt hebben, moeten ze het bewijs van de afspraak bij de bruidswinkel opsnorren. Daar kan je mee naar de lokale politie gaan om toestemming te vragen om de grens over te steken. Dat is normaal geen enkel probleem.”

Salino organiseert op donderdag 14 mei, van 20 tot 21 uur een gratis webinar met professioneel weddingplanner Sophie Ickmans en haar collega Armando Diva van Art of Events. Tijdens de webinar beantwoordt Sophie alle vragen en geeft ze tal van tips & tricks om je huwelijk succesvol te re-organiseren. Interesse? Je kan je online inschrijven. Wie vragen heeft, kan deze toevoegen aan het inschrijvingsformulier.

Lees ook:

Trouwen in tijden van corona: wat als jouw huwelijk de komende maanden niet kan doorgaan? (+)

Koppels stellen hun bruiloft massaal uit tot het najaar