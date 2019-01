Verliefd, verloofd, verachtelijk: waarom sommige mensen gemeen worden als ze verloofd zijn Valérie Wauters

15 januari 2019

16u04

Het is geen geheim dat sommige aanstaande bruiden durven veranderen in regelrechte bridezilla's. Maar hoe komt het dat je eens zo lieve beste vriendin sinds ze die ring om de vinger geschoven kreeg, veranderde in een onuitstaanbaar monster ?

Volgens Sarah George, editor voor ‘Bride and Bride: The Wedding Show’, heeft dat alles te maken met geld en stress. “Er valt enorm veel te organiseren, op een relatief korte periode”, aldus George. “Van het vinden van het ultieme trouwkleed, over onderhandelen met leveranciers en het opstellen van de gastenlijst tot het bijhouden van het budget: het is geen wonder dat toekomstige bruiden (en bruidegommen) last krijgen van een behoorlijke portie stress. Bovendien kost een huwelijk al snel ettelijke duizenden euro’s én is er de (vaak zelfopgelegde) druk dat het de mooiste dag van je leven moet worden.

“Vergeet bovendien niet dat er ook heel wat familiale ‘verplichtingen’ gepaard gaan met het plannen van de grote dag”, vult Katie Byrne van Wedding en Flowers magazine aan. “Zeker wanneer familieleden een financieel duwtje in de rug geven komt dat vaak met enkele impliciete verwachtingen van hun kant. Daarnaast leggen bruidjes zichzelf ook heel wat extra druk op: het met de hand kalligraferen van 300 aparte naamkaartjes bijvoorbeeld, of het zelf in elkaar knutselen van de bedankjes.”

“Het plannen van een huwelijk kan het allerslechtste in een mens naar boven brengen”, gaat Katie verder. “Al varieert ‘het slechtste’ natuurlijk van mens tot mens. Sommige aanstaande trouwers gedragen zich als regelrechte gekken tegenover hun omgeving, terwijl anderen vaak zelf het slachtoffer zijn van hun eigen ridicule gedrag. Je zou ervan verbaasd staan hoeveel bruiden nachtenlang wakker liggen over de tafelindeling of het tevreden houden van hun familieleden.”

In de meeste gevallen is het dus zo dat wanneer een vriendin plots verandert in een regelrechte bridezilla, ze dat gedrag vertoont omdat ze erg ongelukkig is. Probeer het haar dus niet al te kwalijk te nemen wanneer ze plots tegen je begint te gillen omdat je de verkeerde tint roze draagt, maar herinner haar aan de reden waarom ze aan dit avontuur begon. Want mooier dan trouwen met de liefde van je leven wordt het niet.