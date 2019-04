Verliefd of niet? Daarom is het zo moeilijk om voor gevoelens uit te komen MV

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Ah, de liefde. Het kan zo mooi zijn, maar vooral ook zo ingewikkeld. Je hebt het vast ooit al meegemaakt: je gaat enkele keren met iemand op date, bent eigenlijk volledig verkocht, maar moet toch nog even met je vrienden analyseren hoe je je erbij voelt. Waarom is het zo moeilijk om te besluiten of je iemand leuk vindt of niet?

Waarom zijn we in godsnaam zo besluiteloos en is het zo moeilijk om uit te vogelen wat er door ons hoofd heen gaat? Experts geven vier redenen.

1. Je komt net uit een lange relatie. “Het kan zijn dat je laatste relatie niet goed eindigde en je daarom nu twijfelt om een definitieve beslissing te maken”, stelt Gary Brown, dating- en relatietherapeut. Het is logisch dat je jezelf en je gevoelens wil beschermen voor eventuele teleurstellingen. Kom je net uit een zware breuk? Dan is het moeilijk om je open te stellen en eerlijk te zijn met jezelf.

2. Je valt op iemand die je type niet is. Het schoentje kan ook knellen wanneer je niet goed weet wat je wil of wanneer je dat eigenlijk wel goed weet, maar iemand die niet past in die beschrijving, wel een blijvende indruk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: je hebt uitgevogeld wat je type is. Je valt op iemand die groot, grappig en ambitieus is, maar dan ontmoet je iemand die klein, atletisch en serieus is en toch vliegen de vonken eraf. Dan kan het zijn dat je in de war bent en je wat meer tijd nodig hebt om in te zien wat je nu juist wil, omdat deze persoon eigenlijk niet was waarnaar je zocht. “Wanneer de persoon een heel ander type is dan waarmee je normaal date, dan kan het moeilijk zijn om een toekomst in te beelden", stelt Pricilla Martinez, online datingcoach. “Sterker nog, misschien schuif je jouw gevoelens wel aan de kant omdat de persoon niet is wat je in gedachten had."

3. Je vertrouwt jezelf niet. Maar de grootste reden waarom het moeilijk kan zijn om te beslissen hoe je je echt voelt? Omdat je jezelf niet 100% vertrouwt. Als je de neiging hebt om aan je eigen gevoelens te twijfelen, dan kan het zijn dat je je eigen instinct en emotionele reacties niet vertrouwt. “Daar komt natuurlijk ook nog bij dat we nooit zeker weten of de gevoelens wederzijds zijn”, voegt Martinez daar nog aan toe.

4. Ook de situatie speelt een grote rol. Wat als je crush een goede vriend, collega of ex van een vriend is? Bij zo’n scenario zijn er heel wat risico’s die bij de relatie komen kijken. “Wanneer er een vriendschap aan vooraf gaat, dan staat er heel wat op het spel”, stelt Martinez.

Gelukkig zijn er wel manieren om erachter te komen of je iemand leuk vindt. Krijg je iemand niet uit je hoofd, mis je ze als ze niet bij je zijn, beeld je je een toekomst in samen? Dan heb je het volgens Brown flink te pakken. Ook jaloezie is volgens alle experts een goed teken dat je iemand wel ziet zitten.