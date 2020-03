Verliefd en niet samen tijdens corona, zo pak je dat aan: “Ga met elkaar op virtuele date” lvds

25 maart 2020

09u56

Bron: mindbodygreen 0 Seks & Relaties Sommige koppels zitten samen in quarantaine, anderen zien elkaar nu enkel via internet. Dus wat doe je dan wanneer het coronavirus een stokje steekt voor jullie (date)plannen? Wij vroegen het seksuologe en relatietherapeute Vanessa Muyldermans. “Betrokken zijn én blijven in elkaars leven is de boodschap”, luidt het.

Je hunkert naar elkaar maar je moet uit elkaars buurt blijven. Het is geen gemakkelijke periode, en al zeker niet voor de lovebirds die niet onder hetzelfde dak wonen. Maar daar zijn oplossingen voor. Eerst en vooral mag je de connectie met je partner niet kwijtraken. “Je emotioneel verbonden voelen met je lief is één van de belangrijkste pijlers van een succesvolle relatie. Dat creëert een ‘wij-gevoel’, een gevoel van samenhorigheid.” Maar daarvoor hoef je niet fysiek samen te zijn, weet Muyldermans. “Koppels kunnen veel fysiek samen doen en toch emotioneel heel ver van elkaar staan. Ze kunnen ook fysiek van mekaar verwijderd zijn en zich toch heel verbonden voelen. Die verbondenheid moeten we stimuleren, met een duidelijke, open communicatie. Praat over je behoeften, angsten en dromen. Deel jouw ervaringen van je dag, wat je bezighoudt en uit vooral jullie liefde en bewondering voor elkaar. Dat maakt dat je elkaar deelgenoot maakt van je innerlijke leven en dit versterkt de emotionele band. Betrokken zijn én blijven in elkaars leven is de boodschap. Kijk nu vooral positief naar elkaar door bijvoorbeeld elke avond iets liefs te zeggen tegen je wederhelft, of een bepaald kenmerk te sturen dat je enorm aanspreekt in je partner.”

Rituelen creëren

“Het is heel belangrijk om bepaalde rituelen vast te houden of te creëren”, benadrukt Muyldermans. “Zo kan je bijvoorbeeld elke dag op hetzelfde uur ontbijten of dagelijks voor je gaat slapen een spraakberichtje sturen of bellen.” Naar die rituelen kan je dan iedere dag uitkijken. “Een vast koffie- of aperitiefmomentje inlassen om bij te praten is altijd gezellig.”

Kleed je op voor jullie date

Met elkaar op date gaan zal nog een tijdje moeten wachten, maar dat wil niet zeggen dat je geen dingen samen, maar toch apart, kan doen, zegt Muyldermans. “Je kan op virtuele date gaan. Spreek een dresscode af, maak je mooi voor elkaar en kleed jullie samen op om tegen een afgesproken uur zogezegd op date te gaan. En videobellen maar! Maar je kan je partner ook een film of serie laten uitkiezen om er dan op hetzelfde moment naar te kijken, via Netflix Party. Of het lievelingsgerecht van je wederhelft klaarmaken.”

Ben je nog niet heel lang samen met je partner? Dan is dit de uitgelezen kans om elkaar (nog) beter te leren kennen. “Speel een spel waarbij je iedere ochtend een vraag trekt om die dan ’s avonds te beantwoorden. Je kan met bestaande spellen werken zoals de liefdeskaarten van John Gottman, Openhartig of Tease&Please. Wat ook leuk is, zijn de online spelletjes waarin je in competitie tegen elkaar speelt, en zo om ter meeste punten verzamelt”, voegt de relatietherapeut eraan toe.

Hou van humor

In tussentijd kunnen jullie samen plannen smeden voor na de hele coronacrisis. Vertel je geliefde wat je heel graag samen wil gaan doen als je hem of haar terugziet. Of plan een heuse verrassing, geeft Muyldermans als tip. “Daarbij kan je iedere dag een hint of puzzelstukje doorsturen zodat je partner kan raden wat de verrassing is. Dat is spannend en zo creëer je samen iets om naar uit te kijken.”

En vergeet niet: humor is en blijft belangrijk. “Liefde en humor zijn dikke vrienden. In relaties en in crisistijd. Maak daarom veel flauwe mopjes met en naar mekaar. Neem gekke foto’s en grappige selfies, schrijf een grappig gedicht naar de ander of zing een – valse – chanson voor mekaar”, besluit de relatietherapeute.

LEES OOK: Sociaal in quarantaine? Deze apps bieden de oplossing