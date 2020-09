Verleidelijk: deze 3 flirterige gezichtsuitdrukkingen maken je date duidelijk dat je interesse hebt Stéphanie Verzelen

30 september 2020

12u35 0 Seks & Relaties Daten anno 2020 is geen makkie: voor je het weet word je ‘geghost’, ‘gebreadcrumbed’ of ‘gezombied’. Elk hulpmiddeltje om daten simpeler te maken is dan ook meer dan welkom. Dus dankjewel, wetenschappers van de universiteit van Kansas. Zij ontdekten welke gezichtsuitdrukkingen voor mannen echt aanvoelen als flirterig. Toepassen en scoren.

“Identifying a Facial Expression of Flirtation and its effect on Men”, titelt de Amerikaanse studie die net in de Journal of Sex Research gepubliceerd werd. Met andere woorden: vrijgezelle vrouwen, spits de oren. Een team van wetenschappers aan de Universiteit van Kansas onderzocht of er bepaalde gezichtsuitdrukkingen bestaan die een vrouw kan gebruiken om aan te geven dat ze interesse heeft in een man. En ja hoor, natuurlijk bestaan die. Beter nog: het onderzoek kon exact vastleggen met welke uitdrukkingen ze dat het best kan doen.

Dat is best bijzonder, want dat werd nooit eerder zo specifiek onderzocht. “Voor het eerst kunnen we gezichtsuitdrukkingen onderscheiden die we rechtstreeks aan flirten kunnen linken”, zegt Omri Gillath, professor psychologie aan Kansas University. “Meer nog, we kunnen ook vaststellen dat ze effectief associaties met relaties en seks oproepen bij de man.”

Klein glimlachje

De onderzoekers gebruikten daarvoor een zogenaamd ‘Facial Action Coding System’, een wetenschappelijke inventaris van gezichtsexpressies gelinkt aan emoties. Ze lieten vrouwen in testgroepen flirten met mannen en toetsten hun gelaatsuitdrukkingen af aan die inventaris. Daarna vroegen ze de mannen welke gezichtsuitdrukkingen ze als het meest flirterig beschouwden.

Het resultaat? Drie gezichtsexpressies gaven de mannen meer kriebels in hun buik dan andere. Namelijk:

1. Je hoofd opzij draaien en je kin lichtjes naar beneden kantelen

2. Een klein glimlachje

3. Je ogen voorwaarts houden, op hem gericht

En die drie tegelijk zijn natuurlijk helemaal een schot in de roos. Uit de resultaten bleek ook wel dat sommige vrouwen beter zijn dan anderen in flirterige gelaatsuitdrukkingen en dat sommige mannen die fysieke hints beter aanvoelen dan anderen. Een absolute garantie op succes zijn ze dus niet.

Die flirterige gelaatsuitdrukkingen brachten trouwens echt wat teweeg bij de mannen. In tegenstelling tot neutrale of vrolijke gezichtsexpressies, zorgden ze ervoor dat mannen in een volgende test sneller seksuele woorden identificeerden. Met andere woorden: flirterige gelaatsuitdrukkingen wérken echt en met de juiste blik kan je een man werkelijk in the mood brengen.