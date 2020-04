Verkoop seksspeeltjes stijgt enorm sinds lockdown: “Ik ben single en heb een hoog libido”

Seks & Relaties België beukt, Vlaanderen vibreert: sinds de lockdown is de verkoop van seksspeeltjes en condooms in ons land tot 162 procent gestegen. Maar u bent ook normaal als u op dit moment geen zin in seks hebt.

Ons land toont zich dezer dagen van zijn warmste kant. Niet alleen met het dagelijkse applaus voor de zorgverleners en de honderden solidariteitsacties, maar ook libidogewijs hebben sommige Belgen het kennelijk warmpjes.

Sinds 18 maart, het moment waarop de lockdown werd ingesteld, steeg de verkoop van erotiekgigant EDC Retail, het bedrijf achter Easytoys.be en Pabo.be, gemiddeld met 94 procent. Op één dag was er zelfs een groei van 162 procent. “Dagelijks komen nu zo’n 800 bestellingen meer binnen dan op een gewone dag”, zegt CEO Eric Idema. “We zijn keihard bezig om alle orders te verwerken. Hiervoor wordt er 24 op 7 door drie ploegen non-stop gewerkt.”

EDC Retail ziet vooral de verkoop van glijmiddelen en condooms toenemen, maar ook sekspoppen en siliconen vrouwen van boven de 1.000 euro gaan volgens Idema “hard”. Bol.com ziet eveneens een stijging, zij het wat minder uitgesproken. Daar gingen 22 procent meer seksspeeltjes over de digitale toonbank, condooms werden tot 30 procent meer verkocht. Niet alleen in België, ook in andere landen – van Denemarken tot Nieuw-Zeeland – lijkt de trend zich te voltrekken.

Melissa (32) kocht vorige week een “realistische dildo” via Easytoys. “Dit is niet mijn eerste speeltje”, zegt ze. “Ik ben nu drie jaar single en heb een hoog libido, dus ik zoek naar andere manieren om mij te bevredigen. Af en toe zie ik mijn friend with benefits, maar tot mijn grote frustratie gaat dat nu niet meer. We doen wel nog aan online videoseks.”

Ook de webstek van ‘prikkelshop’ Tutti Passi – met vestigingen in Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt – verkoopt als nooit tevoren, zegt medezaakvoerder Eric Vandaele, zij het niet genoeg om het omzetverlies van de fysieke winkels en de zogenaamde Upperdare Party’s te compenseren. “Normaal gezien doen we wekelijks honderd van die feestjes”, zegt Vandaele. “We proberen ze nu ook online van de grond te krijgen, maar dat is toch niet hetzelfde. Je wil een product ruiken, horen, voelen.”

Op Tutti Passi verkopen vooral lingeriesetjes, massagekaarsen en bdsm-artikelen vlot. Maar de echte bestseller is de Fontaine de Jouvence, zegt Vandaele. “Een toestel dat met luchtgolven werkt en vrij vlug tot een orgasme leidt. Ideaal voor mama’s die een snelle break nodig hebben van de kinderen.”

Codewoord: tijd

Maakt de lockdown ons botergeil, of wat is er aan de hand? Volgens Ruth Borms, beleidsmedewerker seksualiteitsbeleving bij Sensoa, is ‘tijd’ het codewoord. “Door het wegvallen van alle sociale verplichtingen komt er ineens veel vrije tijd bij en val je op jezelf of op je partner terug.”

Dat kan zowel een kans als een valkuil zijn, zegt Borms. “De angel is dat problemen die mogelijk vroeger al speelden, nu nog duidelijker naar boven komen. Tezelfdertijd biedt de crisis ook een kans om te leren omgaan met die verschillen. Nu krijg je als koppel de gelegenheid om eraan te werken. Door de jaren heen verengt ons seksuele repertoire ook. Sommige koppels vinden die rechttoe, rechtaan seks oké, anderen kunnen nu misschien eens de conversatie hebben: ‘Waar bevinden we ons seksueel en wat willen we nog eens proberen?’ Online een speeltje bestellen is snel gebeurd. Individueel biedt deze periode eveneens een kans om je seksualiteit te ontdekken. Misschien ligt een vibrator je, misschien niet.”

Melissa: “Als ik met die vriend online heb, gebruik ik telkens een van mijn vibrators. Maar evengoed bevredig ik me er alleen mee, gemiddeld vier keer per week. Seks is voor mij de normaalste zaak van de wereld.”

Toename in de verkoop of niet: Ruth Borms van Sensoa benadrukt dat mensen die momenteel geen zin in seks hebben niet abnormaal zijn. “Dit is een lastige periode. Als je hoofd volzit met zorgen en angsten is seks een ver-van-uw-bedshow en denk je eerder: hoe hou ik me staande in deze moeilijke situatie.”

Melissa is een schuilnaam.