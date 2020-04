Verkoop seksspeeltjes stijgt enorm: “Dit is hét moment om over masturbatie te praten met je partner” Margo Verhasselt

09 april 2020

09 april 2020

13u44 8 Seks & Relaties We moeten ons tijdens de coronacrisis zien bezig te houden. En terwijl heel wat mensen zijn beginnen breien of puzzelen, is er ook in de slaapkamer meer activiteit. Véél meer. Bij Eroticabedrijf Christine le Duc zagen ze de omzet van seksspeeltjes maar liefst verdubbelen.

“Zowel via bol.com als onze eigen site zie je de leveringen in België sterk toenemen bij onze love toys, maar ook op het vlak van spannende lingerie”, vertelt Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc. “Zo’n 50% van onze omzet gaat naar lingerie, de andere helft naar speeltjes, glijmiddelen en massageolie. Je kan deze stijging een beetje vergelijken met de pieken die wij zien op andere momenten tijdens het jaar zoals bij black friday, de kerstperiode en Valentijn.”

Ook in Nederland is er een stijging opgemerkt. Distributiecentrum EDC Retail zag een toename van het aantal orders. “De verkoop stijgt nog steeds. Mensen proberen het nu thuis zo leuk mogelijk te maken. Er komen gemiddeld zo’n tweeduizend extra bestellingen per dag binnen. Normaal gesproken zien we in maart en april dalende bestedingen. Nu zien we een omzetgroei van gemiddeld 94 procent. Op één dag was het zelfs 162 procent’’, vertelt EDC-directeur Eric Idema aan de Nederlandse krant het AD.

Al zijn er wel zaken die opvallen in ons land. Zo zien ze bij Christine Le Duc een exponentiële groei in de omzet van speeltjes die je als koppel kan gebruiken, de zogenaamde ‘koppel-toys’ zoals bijvoorbeeld de we-vibe. “Volgens mij zijn mensen nu gewoon ook meer samen aan het experimenteren nu ze samen thuiszitten”, vertelt van Ham. Ook lingerie wordt meer gekocht. “Dat kan gaan van meer draagbare lingerie voor ‘overdag’ tot body’s / bodysuits en de wat pikantere items. Daarnaast is de nightwear ook populair”, stipt de CEO aan.

Maar dat we onszelf wat willen herontdekken is ook wel degelijk iets goed, bevestigt VUB-seksuoloog en relatietherapeut Bert Van Puyenbroeck: “Masturbatie is een onderwerp dat ook binnen koppels nog al te vaak in de taboesfeer blijft. Dit is hét moment om dit onderwerp te bespreken met je partner. Zeker nu mensen die niet samenwonen met hun partner geen seks mogen hebben, is zelfbevrediging zowat de enige mogelijke seksuele activiteit. Het is bovendien goed om je stress te ontladen.”