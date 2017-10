Vergeet Tinder, Instagram is het nieuwe walhalla om een date te scoren ND

Moe geswipet op Tinder? Probeer Instagram eens te benutten als datingsite. Volgens Mashable wordt ook die sociaal netwerksite ingezet om afspraakjes aan te vragen, al is niet iedereen daar even enthousiast over.

Rachel Thompson is een journalist bij Mashable, die via Instagram steeds vaker privéberichtjes aankrijgt van oude liefjes, vrienden van vrienden of klasgenoten uit lang vervlogen tijden. "Mijn inbox is de afgelopen maanden getransformeerd van een verlaten kelder naar een druk postvak dat voor geflirt lijkt te zijn gereserveerd," schrijft ze op Mashable. "Tindstagrammen", zo noemt ze deze schijnbaar nieuwe trend.

Flirten via Instagram

Ook copywriter Scott Muska bevestigt in het artikel dat ze steeds vaker wordt aangesproken via de persoonlijke berichten op Instagram. "Nooit van vreemden, maar meestal van mensen waar ik een lange tijd niets van gehoord heb. Of kennissen die ik niet erg goed ken." Aanvankelijk interpreteerde Muska die berichten als reacties op zijn foto's, maar hij kreeg ook al aanzoeken om eens samen iets leuks te gaan doen.

Liefde gevonden

Thompson praatte ook met Jane Cooper, een ontwerpster van sierraden die haar vriend zelfs via Instagram leerde kennen. Een jongen die ze op de trein ontmoette herkende haar vaag van vroeger. Hij zocht haar op op Instagram en stuurde een privébericht naar haar, waarna de bal aan het rollen ging. Nu vormen de twee een koppel.

Op meerdere paarden wedden

Toch is niet iedereen fan van de avances die via de foto-app worden uitgestuurd. Actrice Jessica Grossman is recent getrouwd, en ontvangt berichtjes à la "jouw man mag zich gelukkig prijzen!". "Als ik niet getrouwd was, zou ik nog altijd niet terug flirten," aldus de actrice. "De berichtjes spreken ook niet echt aan, vind ik. Ze geven het gevoel dat ze gewoon een heleboel meisjes sturen tot iemand antwoordt."