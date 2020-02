Vegan zkt. vegan: vind plantaardige liefde met datingapp Grazer lvds

21 februari 2020

Bron: Metro 1 Seks & Relaties Tinder, Grindr, Happn of Parship. Keuze zat. Maar wat als je het beu bent om je te verantwoorden telkens je de vegetarische lasagne bestelt? Enter de app Grazer. Hun missie? Veganistische en vegetarische singles met elkaar in contact te brengen.

Talrijke tools om de liefde te vinden, maar slechts weinig voor mensen die er een plantaardige levensstijl op na houden. Na Veganific vervoegt Grazer nu die korte lijst. Het unieke aan Grazer is dat het ontwikkeld werd voor vegans en vegetariërs die op zoek zijn naar een partner die evenmin dierlijke producten op tafel zet. Of je nu een newbie bent in de plantaardige wereld of al jaren een rasechte vleesmijder, de app verbindt je met gelijkgestemden.

Het idee komt van Lewis Foster en Kip Andersen, die je wellicht kent als regisseur van onder andere The Cowspiracy en What The Health, twee documentaires over de impact van de vleesindustrie op het milieu.

Foster wil veganisme mainstream maken dus brainstormde hij over de problemen waar vegans mee te maken krijgen. “Als lid van de community weet ik wat er leeft”, vertelt Foster aan Metro.uk. “Mensen vertelden me hoe ze worstelen om gelijkgestemde zielen te leren kennen. Want hoe moeilijk is het om iemand zoals jezelf te vinden als je maar tot 2% van de bevolking behoort?”

Vrouwen zegevieren in veganland

Kijk eens naar je eigen vriendenkring. Hoeveel vrouwen in je omgeving zijn vegetarisch of veganistisch? En hoeveel mannen? Kans is groot dat vrouwen in de meerderheid zijn. “Vegans ervaren vooral problemen met de ongelijke genderverdeling. Vrouwen dekken het grootste deel van de plantaardige lading. Maar liefst 63% van de vegans is vrouw”, meent de app-ontwikkelaar.

Mannen zijn dus gegeerd onder de vegans. Maar op Grazer is de verdeling nagenoeg bijna gelijk: “Ongeveer 55% van onze gebruikers zijn vrouwen. Dat is uniek voor een datingapp”, besluit Foster. Zin in een gezellig plantaardig dinertje? Grazer tot uw dienst.