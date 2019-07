Exclusief voor abonnees Vanavond wel schat! Hoe agendaseks de passie kan aanwakkeren Nathalie Tops

27 juli 2019

15u52

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Zo’n 60 procent van de koppels heeft op vakantie meer seks dan thuis. Maar eenmaal de bagage opgeborgen is, duiken we weer minder de koffer in. Allemaal de schuld van onze overvolle agenda. Toch schuilt daarin de oplossing: zet seks vanaf nu op de planning.

Je gaat op reis en laat thuis: Netflix, werkdruk, deadlines, huishoudelijk werk én alle sociale verplichtingen. Plots is de to-dolijst leeg en heb je een zee van tijd: voor goede gesprekken met je partner, aanrakingen, lieve woorden en fijne momenten samen. Logisch toch dat daar seks – al dan niet on the beach – van komt?

Met een gebruind vel, een buik vol kriebels en een hoofd vol goede voornemens trekken we huiswaarts. Meer van dat, alsjeblieft! Maar helaas: op eigen bodem wachten de was, de plas en de sleur ons op. Daarom vandaag liever niet, schat. Maar morgen maak ik er tijd voor vrij, ­beloofd. Tenzij er iets anders tussen komt. Wees gerust: je bent niet alleen, zegt seksuoloog Wim Slabbinck.

