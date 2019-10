Exclusief voor abonnees Vanavond gaat het in ‘Durf te vragen’ over polyamorie: dit moet je erover weten Lotte Beckers

08 oktober 2019

13u02

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Polyamorie, daarover gaat het vanavond in het Eén-programma Durf te vragen. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in iets anders dan de klassieke monogame relatie. En steeds vaker willen ze wat traditionele koppels ook willen: ‘Wie ook de biologische vader wordt, we zullen alledrie de ouderrol opnemen.’ Maar zo evident is dat niet.

Hans Maes is al zes jaar samen met zijn vriendin Len. Zij heeft ook al twee jaar een relatie met Lucas, toevallig de beste vriend van Maes. De twee heren onderhouden geen romantische of seksuele relatie met elkaar, maar Maes heeft naast Len wel nog een andere partner. Ze zijn, met andere woorden, polyamoureus.

“We zijn daar wat in gerold”, vertelt Maes, die bekend is als voorzitter is van Jong Vld. “Len en ik hebben elkaar altijd een zekere vrijheid gegund. Hoe langer we elkaar kenden, hoe beter we daarover konden praten en elkaar vertrouwden. Toen Len aangaf dat ze gevoelens had voor Lucas, hebben we samen gezocht naar een manier om daar mee om te gaan, zonder dat iemand gekwetst zou worden. Daar zijn heel voorzichtig twee relaties uitgegroeid.”

Maes is vanavond te zien in het Eén-programma Durf te vragen, dat deze week over polyamorie gaat, of het openlijk onderhouden van meerdere romantische en/of seksuele relaties tegelijk. Hoeveel mensen polyamoureus zijn, is nooit wetenschappelijk vastgesteld. De Nederlandse organisatie Stichting Pluk De Liefde telde in 2017 ongeveer 27.000 Vlamingen in één of andere polyamoureuze constructie, of 3,3 procent. In datzelfde jaar kwam een rondvraag van Charlie Magazine en Het Nieuwsblad uit op een gelijkaardig aantal. Ruim een derde van alle Vlamingen zou af en toe wel nadenken over een alternatieve relatievorm, en 8 procent heeft ervaring met een open relatie.

