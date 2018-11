Vanavond een eerste date? Dit is het belangrijkste wat je moet weten volgens een relatie-expert Nele Annemans

02 november 2018

15u11

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Ah, eerste dates. Sommigen kijken er een hele dag naar uit, anderen blijven nog liever de rest van hun leven alleen onder hun warme donsdeken liggen dan af te spreken met een wildvreemde. Maar als je ooit de ware wil tegenkomen, zijn eerste afspraakjes onvermijdelijk. Breekt het angstzweet je uit alleen nog maar bij de gedachte aan op date te gaan met iemand die je niet kent, er een babbeltje mee te slaan en uit te zoeken of jullie een match zijn? Deze tips van date-expert Evan Marc Katz zorgen ervoor dat je eerste date wél goed verloopt.

Veel glimlachen, oogcontact maken, vragen stellen ... er zijn een aantal voor de hand de liggende dingen die je moet doen op een eerste date, maar volgens datingexpert Evan Marc Katz is er iets anders wat nog belangrijker is, namelijk je verborgen agenda loslaten. “Als je aan een date begint met een verborgen agenda - denk aan: ik ga uitzoeken wat zijn of haar bedoeling is, wat zijn of haar mankementen zijn, ik ga ervoor zorgen dat ik niet gekwetst word, ik ga mijn tijd niet verspelen zoals bij mijn vorige dates - dan zal je geen plezier beleven aan de date en hoogstwaarschijnlijk zal je date je niet meer willen zien”, aldus Katz.

Hoewel het natuurlijk helemaal normaal is om te daten met de intentie om een relatie te beginnen, stelt Katz voor om vooral te genieten van het moment zelf en de date op een natuurlijke manier te laten ontplooien. “Iedereen die datet maakt zich er weleens schuldig aan: vanaf het eerste afspraakje al proberen uit te zoeken of je date je echtgenoot kan worden. Maar het is geen goed idee om meteen te proberen te achterhalen of je date al dan niet kinderen wil, hoe hij of zij stemt, wat zijn of haar financiële situatie is en of je date op zoek is naar een serieuze relatie of niet.” Natuurlijk wil je die dingen weten als het tot een relatie komt, maar op een eerste date mag het niet het belangrijkste zijn volgens Katz. “Het is alsof je de laatste pagina van een boek probeert te lezen nog voordat je de eerste pagina omgedraaid hebt.”

Katz gelooft dat de meeste mensen vooral simpele dingen willen op een eerste date, zoals zich geliefd, goed en geapprecieerd voelen. “In eerste instantie wil je date zich goed voelen in jouw aanwezigheid. En dat doe je vooral door ze regelmatig in de ogen te kijken, af en toe aan te raken, ze gewone vragen te stellen en ze met je lichaamstaal te laten weten dat je luistert. Als je een hele avond met je armen gekruist zit, stel je je letterlijk niet open voor de ander waardoor die ook een verdedigende houding zal aannemen.”

Tweede date

Veel stress en angst over een eerste date komt doordat je je voortdurend afvraagt of de andere persoon jou graag heeft of niet, én leuk genoeg vindt om op een tweede date te gaan. Zullen ze me nog een keer mee op date vragen? Of verdwijnen ze van de planeet, en laten ze nooit nog iets van zich horen? Katz heeft daar een slimme oplossing voor. “Het beste wat je kan doen op een eerste date is je zelfs geen halve seconde zorgen maken of er een tweede date komt. Neem aan dat het antwoord ja is, dat de persoon recht tegenover je je leuk vindt, zich aangetrokken voelt tot jou en graag wil daten met jou. Door van die dingen uit te gaan, zal je je meer ontspannen voelen, meer zelfvertrouwen hebben en meer jezelf kunnen zijn.”

De date overleefd? Dan stelt Katz voor om jezelf de volgende drie vragen te stellen: “Heb ik genoeg plezier beleeft?”, “Voelde ik me comfortabel en op m’n gemak?” en “Voelde ik me voldoende aangetrokken om op een tweede date te gaan?” De rest zoek je later wel uit. “Door jezelf te ontlasten van de druk of het gaat om je toekomstige echtgenoot, kan je erachter komen of je echt een connectie hebt met je date en of je die al dan niet nog eens wil voelen”, aldus Katz.

Dus de volgende keer dat je op date gaat, laat je agenda dan thuisliggen en focus je op je date zelf. Weet dat je date waarschijnlijk even zenuwachtig is als jij, probeer erachter te komen wie je date is zonder hem of haar aan een spervuur te onderwerpen, laat je date zich gewaardeerd voelen en onthoud: het is maar een eerste date, geen huwelijksaanzoek. En als je advies van Katz opvolgt, leidt het misschien wel tot iets meer.