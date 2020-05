Van sangria maken tot je toekomst voorspellen: Airbnb en Bumble slaan de handen ineen en organiseren virtuele dates Margo Verhasselt

17 mei 2020

13u54 2 Seks & Relaties Daten in tijden van corona. Het klinkt een beetje als de titel van een romantisch liefdesverhaal, maar eigenlijk is het gewoon hoe ons liefdesleven er tegenwoordig uitziet. Maar we moeten niet te hard treuren. Airbnb en datingapp Bumble slaan de handen ineen en geven de mogelijkheid om virtueel te daten.

Volgens een persbericht van Airbnb hebben meer dan 100.000 singles van over de hele wereld op Bumble aangegeven dat ze in quarantaine zitten. Hun sociaal leven mag dan wel even gepauzeerd zijn, de zoektocht naar liefde blijft doorgaan. En dankzij de moderne technologie die vandaag beschikbaar is, is het ook gemakkelijker om die zoektocht verder te zetten. Airbnb en Bumble willen daarbij nog meer helpen. Ze lanceren samen ‘Online Ervaringen’ waaraan je kan deelnemen om je date virtueel verder te zetten.

We sommen enkele van de leukste op.

Bekijk een liveshow over dragqueens en sangria

Cocktails, dragqueens en live optredens: moet iemand nog iets meer hebben om gelukkig te zijn? Airbnb gaat op zoek naar iedereen die een superleuke en grappige eerste date wil. Ze leggen je niet alleen uit hoe je zelf de perfecte sangria maakt, je krijgt ook dragqueen-optredens te zien.

Laat je toekomst voorspellen met Turkse koffie

Naar een koffiebar gaan voor een gezellig bakje troost zit er nog even niet in, maar je favoriete drankje thuis drinken én je toekomst laten voorspellen? Dat kan wel. Deze ervaring vindt plaats via Zoom.

Leer pasta maken door een Italiaanse familie

Gezellig de voetjes onder tafel schuiven in je favoriete restaurant: een dating klassieker. Maar restaurants zijn nog even gesloten door de coronacrisis. Airbnb vond een oplossing: leer zelf pasta maken. De chef-kok die uitleg geeft, doet dat vanuit Italië. Wat wil een mens nog meer?

Ontmoet een schaap uit Nieuw-Zeeland

Voor een hele schattige eerste date moet je virtueel in Nieuw-Zeeland zijn. Daar kan je enkele schaapjes ontmoeten vanop een lokale boerderij.