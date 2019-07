Van puppyoortjes tot emoji’s: deze dingen laat je beter achterwege bij het aanmaken van je datingprofiel Valérie Wauters

10 juli 2019

10u01

Eén van de moeilijkste dingen om neer te pennen wanneer je een online datingprofiel aanmaakt is ongetwijfeld je bio. Je wil jezelf natuurlijk van je beste kant tonen, zonder daarin te overdrijven of onuitstaanbaar over te komen. Wat je beter wel en niet doet lees je hier.

Uit Brits onderzoek van datingexpert James Preece en Carphone Warehouse naar wat iemand online aantrekkelijk maakt, blijkt dat een profiel gevuld met sarcasme en subtiele grapjes het bijzonder goed doet. “Wees vooral niet bang om met jezelf te lachen”, aldus Preece. “Uiteindelijk is niemand perfect.”

Met je toekomstige partner kunnen lachen is belangrijk, maar er zijn enkele dingen waar je rekening mee moet houden. 7 op de 10 deelnemers aan het onderzoek gaf immers aan dat aangebrande of onbeleefde moppen een behoorlijke afknapper zijn. Daarnaast hou je ook beter je emoji-gebruik onder controle. 80% van de onderzochte doelgroep had het er immers niet op begrepen.

Vervolgens haal je ook het best je fototoestel boven. Maar liefst 93% van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan iemand volledig te negeren wanneer die persoon geen enkele foto op zijn of haar datingprofiel had.

Eerlijkheid is altijd de beste optie. Dat blijkt uit het feit dat maar liefst 86% van de deelnemers aangaf dat ze wilden kunnen zien hoe hun potentiële partner er echt uitzag. Een foto van waar je van kop tot teen opstaat is daarbij een must. Heb je kinderen? Dan maak je dat ook maar beter meteen duidelijk op je profiel. Maar liefst 1 vrouw op de 3 gaf bij het invullen van de vragenlijst aan dat ze haar toekomstige partner graag met zijn of haar kinderen op de foto zag.

Een ander ding om achterwege te laten is volgens de enquête het gebruik van filters. Zeg maar vaarwel aan die schattige foto met puppyoortjes of dat ene kiekje met de bloemenkroon, want maar liefst 87% van de ondervraagden gaf aan niet te willen matchen met iemand die dat soort foto’s op zijn of haar profiel gebruikt.