Van panseksueel tot aseksueel: de verschillende geaardheden uitgelegd MV

16 augustus 2019

14u53 2 Seks & Relaties De Franse media raken al dagen niet uitgepraat over hun staatssecretaris Marlène Schiappa (36), die in een interview verklaarde ‘sapioseksueel’ te zijn. Die groep mensen - sapioseksuelen, dus - voelt zich aangetrokken tot de intelligentie van een ander, uiterlijk is zwaar ondergeschikt. Dat seks deels tussen de oren zit, was reeds bekend. Maar welke geaardheden zijn er nu juist?

Wanneer we het hebben over seksuele oriëntatie, dan denken we vaak aan de drie meest gekende die de acroniem LGBTQ+ vormen. Die vijf letters staan voor lesbian, gay, bisexual, transgender en queer. (Hou in je achterhoofd dat transgender een genderidentiteit is, geen seksuele geaardheid. Iemand kan zowel transgender en hetero zijn als bijvoorbeeld transgender en biseksueel.)

De ‘+’ staat voor iedereen die niet hetero is, maar niet past binnen die vijf letters, zoals bijvoorbeeld mensen die aseksueel, panseksueel of nog zoekende zijn. In de war? Niemand neemt het je kwalijk, de LGTBQ+-gemeenschap wordt bijna nooit juist afgebeeld en blijft voor velen vrijwel onbekend.

Tijd om orde op zaken te stellen en uit te leggen wat al deze seksuele geaardheden inhouden.

- Heteroseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die zich fysiek, emotioneel of romantisch aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht.

- Homoseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die zich fysiek, emotioneel of romantisch aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. Voor vrouwen wordt ook wel de term lesbisch gebruikt.

- Biseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die zich fysiek, emotioneel en/of romantisch aangetrokken kunnen voelen voor mensen van zowel hetzelfde als het andere geslacht. Mensen kunnen biseksualiteit op andere manieren ervaren door hun leven heen. Bi (twee) betekent dat beide opties openstaan.

- Panseksueel

Wanneer je panseksueel bent, val je op mensen ongeacht hun genderidentiteit. Een panseksueel kan op iedereen vallen, ook op degene die zich niet thuis voelt in de hokjes man of vrouw. Dat is het verschil tussen een ‘pan’ en een ‘bi’: een biseksueel voelt zich aangetrokken door vrouwen en mannen. Voor een panseksueel is dat te beperkend.

- Demiseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die zich alleen seksueel aangetrokken kunnen voelen tot iemand met wie zij een diepe, intieme band hebben. Het maakt niet uit of die band romantisch of vriendschappelijk is. Het is een middenweg tussen seksueel en aseksueel.

- Aseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die niet seksueel actief zijn en vaak ook een gebrek aan seksuele aantrekking ondervinden. Een aseksueel persoon wordt wel verliefd, maar liefde en seks blijven gescheiden hoofdstukken. Vergis je niet, dit is geen angst voor intimiteit noch een keuze of een aandoening.

- Sapioseksueel

Wordt gebruikt voor mensen die zich aangetrokken voelen tot de intelligentie van een ander, uiterlijk is zwaar ondergeschikt.

- Queer

Queer is een parapluterm voor homoseksualiteit en/ of travestie. De term wordt gebruikt door mensen die zich af willen zetten tegen de standaard heteronorm en trekt ‘hokjes’ in twijfel.