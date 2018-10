Van lekker ruiken tot zelfzeker zijn: dit windt ons op buiten de slaapkamer mv

25 oktober 2018

12u50

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Van een aanraking in de nek tot een goed parfum. We zijn allemaal anders en raken dus ook opgewonden van andere dingen. Sommige mensen verkiezen puur fysieke dingen, terwijl anderen dan weer aangetrokken zijn tot karaktereigenschappen.

Daarom gingen niet alle antwoorden van 2.000 Amerikanen bij een onderzoek door EdenFantasys, een bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt, over wat er in de slaapkamer gebeurt. Er zijn heel wat dingen die niet per se seksueel zijn, maar die er wel voor kunnen zorgen dat we het warm krijgen. Veel kenmerken hadden te maken met het karakter van iemand of welk gevoel die persoon hen gaf.

Dit zijn de meest populaire opwindende dingen die buiten de slaapkamer gebeuren volgens EdenFanatasy:

1. Lekker ruiken 69%

Een lekkere geur kan veel dingen oproepen: emoties, herinneringen en gevoelens. Dus het is geen wonder dat deze bovenaan het lijstje prijkt. Een slechte geur daarentegen kan exact het omgekeerde veroorzaken. Een nieuw flesje parfum kopen voor je op date vertrekt dan maar?

2. Affectie tonen: 64%

Soms willen we niet meer dan gewoon wat liefde voelen. Affectie tonen komt op nummer 2: 64% van de ondervraagde mensen gaf aan dat ze van een hand vasthouden op straat of een dikke knuffel opgewonden kunnen raken. Het geeft ons een betere band en toont dat we graag intiem zijn en om elkaar geven.

3. Appreciatie: 61%

Het gevoel krijgen dat je geapprecieerd wordt is een geweldig gevoel. Maar wie had gedacht dat mensen er ook effectief opgewonden van konden raken?

4. Een goede stijl: 46%

Bijna de helft van de ondervraagden gaf aan dat een goede stijl een heuse indruk op hen nalaat.

5. Intelligentie: 45%

We willen duidelijk iemand die ons wat bij kan brengen, want 45% meent dat intelligentie een aantrekkelijke eigenschap is.

6. Zelfzeker zijn: 43%

Er wordt vaak gezegd dat zelfzeker zijn, sexy is. Dat wordt nu nog eens benadrukt. Iemand die zich goed in zijn of haar vel voelt en dat ook uitstraalt, vinden we aantrekkelijk.

7. Vrijgevigheid: 39%:

Iemand die graag deelt kan duidelijk voor wat opwinding zorgen.