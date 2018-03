Van Jefferson tot Trump: de scheve schaatsen van Amerikaanse presidenten doorheen de jaren They did have sexual relations with that women Nina Dillen

26 maart 2018

15u49 1 Seks & Relaties Porno-actrice Stormy Daniels is lang niet de eerste vrouw die claimt buitenechtelijke contacten te hebben gehad met een Amerikaanse president. Van Thomas Jefferson tot Bill Clinton: het gros van de Amerikaanse leiders lieten hun seksuele honger wel eens stillen door andere vrouwen dan de first lady.

Stormy Daniels vertelde zondagnacht in het programma '60 minutes' dat ze in 2006 één keer seksueel contact had met Donald Trump, waardoor zij en haar dochter in 2011 bedreigingen zouden ontvangen hebben om hierover te zwijgen. Ze beweert dat Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van Trump, haar 130.000 dollar gaf in 2016 om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. De raadsman van Cohen maant de actrice aan om te stoppen met 'onjuiste en lasterlijke verklaringen'.

Van een vluggertje op het bureau in het Witte Huis tot meerdere buitenechtelijke kinderen: al sinds 1800 worden heel wat stiekeme en minder stiekeme scheve schaatsen gereden door Amerikaanse presidenten.

