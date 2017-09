Van hem stalken tot plotse radiostilte en dan je comeback maken: 2 nieuwe datingtrends in opmars TVM

Bron: ELLE/Glamour/Metro/Babe 1 Photo by Jeremy Wong on Unsplash Seks & Relaties Stel het gaat goed met je date, je hebt er een paar leuke afspraakjes opzitten en dan laat hij of zij plots niéts meer weten. Om een paar weken later plots terug voor je deur te staan. Of je date liket net al je foto's op Instagram, vindt je flauwe mopjes net iets te grappig, flirt nooit met iemand anders en reageert nooit emotioneel? Dan heb je ofwel te maken met iemand die aan 'Submarineing' of 'breezing' doet. Twee nieuwe trends op vlak van daten.

Waar is de tijd dat je nog indruk op iemand kon maken met een roos en cinematickets? Daten wordt steeds complexer met nieuwe trends die om de haverklap opduiken. Zo schreven we onlangs nog over 'stashing' - wanneer je partner niet met jou en jullie relatie naar buitenkomt - en over de trend dat jongeren eerst seks hebben en dan pas aan het daten slaan. En er zijn alweer twee nieuwe datingtrends in opmars:



Breezing

Breezing is eigenlijk exact het tegenovergestelde van 'hard to get' spelen. In plaats van een paar dagen wachten met antwoorden op zijn of haar berichtje, stuur je méteen - binnen de paar seconden - terug en je liket daarbovenop ook nog eens alle posts op sociale media. Iedereen weet namelijk toch dat je anno 2017 je potentiële grote liefde uitgebreid screent op Facebook en Instagram. Door alles te liken maak je duidelijk dat je geïnteresseerd bent, maar ook weer niet té hard om het expres te negeren. Volgen wie nog volgen kan.



Nog een tactiek van iemand die aan breezing doet, is in een deuk liggen bij elk mopje dat je date maakt. Niet mee lachen doet je verzuurt en arrogant overkomen, haal dus de beste acteur of actrice in je naar boven en lach je krom. Ook als de mop helemaal niet grappig is. Ga ook niet met anderen flirten om je date jaloers te maken. Dat valt meteen op, waardoor jij alleen maar wanhopig overkomt. Blijf kalm als je hem of haar tegenkomt, doe rustig een praatje en negeer hem of haar nooit.



Een date afzeggen is ook al not done, tenzij je een hele goede reden heb. Last but not least, laat ook discussies aan je voorbij gaan. Zegt hij of zij iets om je op te jagen, dan reageer je heel rustig en beredeneerd. Wind je nooit op.



Submarineing

'Submarineing' is in tegenstelling tot 'breezing' een makkelijke - maar afschuwelijke - datingtrend. Het werkt als volgt: alles gaat goed met je date, jullie hebben al een paar keer afgesproken, seks gehad en eventueel al een aantal vrienden ontmoet. En dan laat hij/zij plots niets meer van zicht horen. Net als een duikboot (submarine is het Engelse woord voor een duikboot) die onder water gaat en even helemaal van de radar verdwijnt. De date is volledig onbereikbaar, op geen enkele manier kan je nog contact opnemen.



Om een paar maanden later uit het niets weer op te duiken, alsof hij of zijn een marinier is die net terug aan land is gekomen. Er volgen geen excuses of redenen voor de afwezigheid, de date doet gewoon alsof er niets is gebeurd en vraagt doodleuk om samen iets te gaan drinken of eten.