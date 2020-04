Van een online picknick tot een wijntour: zo date je vanop afstand Margo Verhasselt

09 april 2020

Ah, liefde. Hand in hand door de straten slenteren, samen onder een dekentje kruipen, op restaurant gaan. Gezellig, tof, romantisch. Al kunnen de coronatijden al snel roet in het eten gooien. Kreeg jij ook plots een lange afstandsrelatie? We geven enkele tips voor hoe je die gezellige date night toch kan laten doorgaan.

Elkaar een lange tijd niet zien is geen pretje wanneer je een relatie hebt. Maar met wat creativiteit kan je ook voor een leuke date night op afstand zorgen. Het enige wat je nodig hebt: een origineel idee, een video-app en een goede internetverbinding. We helpen je alvast op weg.

1. Een picknick

Ze geven zowat de hele week mooi weer. Waarom organiseer je geen picknick in de tuin of op je balkon? Wat heb je nodig? Een gezellig dekentje, een paar snacks: kaas, brood, fruit en wat goede muziek. Verder richt je de date in zoals jij dat wil. Video-app aan en babbelen maar!

2. Samen kokkerellen

Kunnen jullie wel wat kookkunsten uit jullie mouw schudden? Dan moeten die ook nu niet onder stoelen of banken gestoken worden. Duik jullie frigo’s in of ga samen - virtueel - naar de winkel en kook hetzelfde gerecht. Na het geploeter in de keuken kan je samen gezellig dineren. Smakelijk!

3. Kijk je lievelingsserie of -film

Godzijdank voor technologie. Met heel wat apps kan je tegenwoordig samen – en toch apart – naar je lievelingsfilm kijken én tegelijkertijd met je vrienden (of lief) praten via de chatbox. Zo heb je toch een beetje het gevoel samen te zijn. Netflix Party is er zo eentje bijvoorbeeld. Bingewatchen maar!

4. Organiseer een wijntour

Kan een glaasje wijn jullie wel smaken? Plan dan een date die in teken staat van wijn. Koop enkele flesjes en plaats die bijvoorbeeld in verschillende kamers van je woonst. Drink vervolgens samen een glaasje in iedere kamer en ga zo op virtuele ‘wijntour’.

5. Hou een spelletjesavond

Van ‘Truth or Dare’ tot ‘Ik Heb Nog Nooit’ er zijn tal van spelletjes waarvoor je geen ‘echt’ spelbord nodig hebt. Hier somden we al enkele apps op die dat gemakkelijker maken.

6. Maak samen een playlist

Uiteraard kan je niet al je tijd samen achter de computer of gsm doorbrengen. Maar wat wel een verbonden gevoel vanop afstand kan bezorgen? Muziek. Maak samen een playlist aan met jullie favoriete muziek. Ben je aan het werk of je huis aan het poetsen? Een streepje muziek zal meteen een glimlach op je gezicht toveren.

7. Herbekijk oude foto’s

Tegenwoordig heeft zowat iedereen honderden foto’s op zijn gsm. Waarom ga je niet eens terug in de tijd en zoek je oude pareltjes op. Zoals die foto van de pizza die jullie aten op de eerste date bijvoorbeeld? Of de foto’s van jullie eerste vakantie weg? Sowieso kom je hilarische én hartverwarmende momenten tegen.