Van complimentjes zoeken tot stiekem afwassen: zo irriteer je je partner zonder dat je het beseft Nele Annemans

10 oktober 2018

16u33

Bron: PureWow 2 Seks & Relaties Je partner is waarschijnlijk de laatste persoon die je op stang wil jagen, maar niemand is perfect, toch? En al een eeuwigheid samenzijn komt met z'n ups en downs, en dus ook met bepaalde ergernissen. Dit zijn 5 manieren waardoor je waarschijnlijk zonder het te weten je wederhelft op de zenuwen werkt.

Je ruimt op ... nadat je partner heeft opgeruimd

Je partner laadde de vaatwasser niet op de juiste manier in of plooide de handdoeken verkeerd op, dus jij doet het gauw opnieuw. Herkenbaar? Misschien erger jij je er niet zo aan, maar je geeft je partner wel het gevoel dat je zijn of haar hulp niet waardeert. Een betere manier om ermee om te gaan? Praat over de dingen die je echt graag anders wil zien (zoals die sokken op de badkamervloer of de aangekoekte restjes havermout op je ontbijtkommen), maar doe andere kleine dingen niet achter je wederhelfts rug opnieuw. Je overleeft het heus wel als je handdoeken een nachtje op de verkeerde manier gevouwen zijn.

Je haalt jezelf voortdurend naar beneden

Of je nu een rotdag achter de rug hebt of alleen maar op zoek bent naar een complimentje over je nieuwe jurk - we maken ons er allemaal schuldig aan -, het kan emotioneel uitputtend zijn voor je one and only om een fulltime cheerleader te zijn. Nee, je partner denkt niet dat strepen je dik maken of je haar slecht ligt. Leer jezelf graag te zien en vertel je wederhelft liever elke dag iets waar je trots op bent. Het zal niet alleen jou maar ook je relatie ten goede komen.

Je bent verslingerd aan je smartphone

We weten hoe verleidelijk het is om om de paar minuten de Instagramlikes op het kiekje met je trouwe viervoeter te bekijken, maar voortdurend scrollen op je smartphone doet je partner ongehoord, onzichtbaar én onbelangrijk voelen. Bestrijd de drang om elke notificatie te checken en plan een 'geen smartphone'-moment in waarbij jullie allebei een online pauze inlassen. Oké, het is een uitdaging, maar de resultaten (denk aan een diepgaand gesprek en meer emotionele connectie met je partner) zijn het meer dan waard.

Je gedraagt je selectief doof

Het ene moment is je partner aan het vertellen over die nieuwe collega, het ander moment begin jij te razen over je chaotische baas. Goed luisteren is een kunst, maar wel nodig in een goede relatie. Laat je partner dus niet converseren met een stenen muur en probeer af en toe te herhalen wat je levensgezel vertelt om te tonen dat je écht luistert.

Je onderbreekt je partner als jullie vrienden erbij zijn

Hoewel het geweldig kan aanvoelen dat jullie elkaars yin en yang zijn en jullie dus ook elkaars zinnen kunnen afmaken, kan het behoorlijk frustrerend, of zelf neerbuigend zijn, als jullie dat doen wanneer jullie in gezelschap vertoeven. Het lijkt dan immers of je wederhelft geen eigen mening heeft of dat die niet belangrijk is. Tussen je vier muren doe je wat je wil, ook al onderbreek je je partner dan natuurlijk ook het best niet te veel, maar bij vrienden is het zeker een absolute no-go.