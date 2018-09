Van badkamergewoonten tot naakt rondlopen: zo lang duurt het voor we op ons gemak zijn bij onze partner Margo Verhasselt

12 september 2018

12u26

Bron: The Independent 0 Seks & Relaties Van de eerste keer blijven slapen tot de eerste keer aan je partner vertellen dat dat gesnurk toch niét zo schattig is. Er zijn zo van die momenten die heuse mijlpalen genoemd kunnen worden in relaties. Alleen gebeuren die voor sommigen sneller dan anderen.

Een studie toont aan hoe lang het duurt voor we ons volledig op ons gemak voelen bij onze partner. Het onderzoek, in opdracht van Mattress Advisor, nam de gewoonten van 1.000 mensen onder de loep. Vooral het verschil tussen man en vrouw wordt duidelijk dankzij de ondervindingen.

Mannen voelen zich over het algemeen sneller op hun gemak dan vrouwen. Zo zien ze er geen graten in om na 2,8 maanden naakt in bed te slapen met hun partner. Bij dames is dat ongeveer een maand later.

Een beugel in bed dragen doen heren zonder probleem na 3.4 maanden. Dames kiezen er over het algemeen voor om de beugel uit te laten, zij geven aan die pas na 8,8 maanden in bed te dragen.

Adamskostuum

Naakt door de slaapkamer paraderen doen dames zelfzeker na 3,9 maanden. Mannen zijn opnieuw sneller comfortabel en lopen zonder probleem na 2,8 maanden in hun adamskostuum rond.

Beide geslachten zijn het wel met elkaar eens wanneer hun partner hun 's nachts wakker houdt. Na 4,7 maanden vertellen ze hun partner dan ook dat hun gesnurk stoort.

Het onderzoek toonde aan dat er vooral een ding is waar wat tijd over gaat. Zowel mannen als vrouwen hebben het meeste moeite met naar het toilet gaan in het bijzijn van hun partner. Mannen laten de deur van het kleinste kamertje sneller openstaan, na zo'n 7 maanden. Dames kiezen toch nog drie maanden langer voor een gesloten deur.

