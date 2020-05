Valerie De Booser (40) openhartig in het eerste interview na haar scheiding: “Koen zal altijd mijn grote liefde blijven”

Seks & Relaties Begin dit jaar maakten Valerie De Booser (40) en Koen Wauters (52) een einde aan zeventien jaar huwelijk. In haar eerste interview sinds de scheiding blikt ze met veel warmte terug: “Koen en ik hebben elkaar megagraag gezien, dat zal altijd zo blijven.” Maar ze voelt zich ook voorzichtig gelukkig met de nieuwe man in haar leven. Een verhaal van liefde en loslaten.



“Kom maar naar boven, het is op het zesde”, klinkt het aan de deurbel. Ergens aan de kaaien in Antwerpen, met uitzicht over de Schelde, staat ze die dag op naaldhakken op het dakterras. Een oogverblindende Valerie De Booser stráált voor de lens van onze fotograaf: eens een fotomodel, altijd een fotomodel. En of ze de kneepjes van het vak als de beste beheerst. Tijdens de glamoureuze shoot loopt ook haar nieuwe vriend Dirk De Witte (37) heel even langs. Valeries hart veert sinds enkele maanden op – zij het zachtjes en met kleine sprongetjes voorwaarts. “Ik ben voorzichtig gelukkig”, glimlacht ze tijdens ons gesprek in de heerlijke avondzon.

Eerst en vooral: hoe gaat het met je?

“Goed, goed. Ondanks alle veranderingen in mijn leven is alles oké. Het coronavirus heeft er evenwel voor gezorgd dat ik nul komma nul job heb. Ik ben het gezicht van ­Close-Up (kledingwinkel, red.) en ik doe ‘styling days’ voor winkels: vrouwen die stijladvies wensen, kunnen mij dan boeken. Mijn agenda stond tjokvol, alles is afgezegd sinds de start van de lockdown. Maar voor mij kwam dat niet slecht uit, omdat ik toen net verhuisd was. Ik woon nu ­alleen, in een klein dorpje nabij Gent.”

Ben jij een bange, voor dat virus?

“Ik hou me aan alle afspraken, maar corona zit niet constant in mijn hoofd, nee. Ik hoop vooral dat iedereen zich aan de regels houdt, zodat we er snel vanaf zijn. Het klinkt gek, maar ergens geniet ik wel van deze periode. Niet móéten opstaan voor werk of school. Een kwartier langer in bed liggen – omdat het kan. Ik poets alles zelf, ik kook op mijn gemak, ik richt het huis verder in. Ik heb me nog geen seconde verveeld. De dagen vliegen voorbij en ’s avonds maken we lange wandelingen. Ik heb al zo genoten van het zalige weer. Het lijkt wel een teken van de natuur.”

Wat vind je moeilijk aan de lockdown?

“Dat ik mijn oma van 94 niet kon bezoeken. Voor haar moet dat verwarrend geweest zijn. Maar verder? Ik heb meer tijd voor mezelf. Ik kan meer zíjn, meer vóélen. Ik heb heel wat jaren in een rush geleefd. In robotmodus: gaan, gaan, gaan. Zeker toen ik mijn winkel nog had (Histoires de Femmes sloot in augustus vorig jaar, red.). Ik doe het al enige tijd rustiger aan – een bewuste keuze – en daar blijf ik over waken. Natuurlijk zoek ik af en toe een uitdaging op. Maar nooit meer ten koste van mezelf. Als je té diep gaat, protesteert je lichaam. Dat heb ik geleerd uit het verleden. (Valerie kampte met een auto-immuunziekte, red.)”

Hoe gaat het nog met je mama?

“Het ene moment iets beter dan het andere. (Valeries mama lijdt aan de ziekte van Parkinson en dystonie, red.) Er zijn onlangs weer nieuwe onderzoeken gebeurd, ze is bij een andere neuroloog geweest. De ene week is ze goed, de andere week heeft ze pijn. Als zeventiger is ze sowieso risicopatiënt, dus tijdens de crisis zetten Zita en ik al eens eten voor haar deur. Met Moederdag hebben we elkaar gezien, op veilige afstand. Daar hebben we enorm van genoten, het was een prachtige dag.”

Hoe doen de kinderen het in coronatijd?

“Met pubers is het niet altijd evident, maar ze doen het goed. Ik ben blij dat het schoolwerk wat houvast en structuur biedt. Want anders – en dat is geen verwijt – grijpt Nono (14) al snel naar gamen en wil Zita (15) van ’s morgens tot ’s avonds laat op haar smartphone. En als je dan als mama uitlegt dat dat niet gezond is, of je vraagt om eens mee te gaan wandelen? ‘Pf, geen zin’ of ‘Saa-aai’ (lachje). Ach, ik moet hen af en toe achter de veren zitten, maar dat is normaal. Ik snap wel dat ze zoveel ­liever bij hun vrienden of hun lief zijn. Natuurlijk stoten ze zich af van thuis. En dan vooral van de mama.”

Pubers keren zich tegen degenen die ze het allerliefste zien, Valerie.

“Dat is een hele troost, dank je wel (lacht)! Ik heb er ook al over gelezen en ik weet dat de puberteit een noodzakelijk proces is om volwassen te worden. Een deel van hun hersenen is nog niet ontwikkeld, waardoor ze op deze leeftijd niet bijster veel empathie hebben. En je mag dat als mama nooit persoonlijk nemen, maar dat doe je af en toe wel, hè.”

Hoe zwaar weegt het co-ouderschap op je?

“Goh. Door hun leeftijd valt dat eigenlijk nogal mee. Omdat ze zich toch al aan het loskoppelen zijn. Of ze nu bij mij zijn of bij hun papa: ze hebben hun eigen leventje. Mochten ze nog heel klein zijn, dan zou ik het veel moeilijker vinden. Pas op: ik mis hen als ze niet bij me zijn. Echt. Het zal ook nooit ‘een goede leeftijd’ zijn, want kinderen zien altijd af van een scheiding. Maar Koen en ik komen supergoed overeen. Dat is fijn.”

Je bent zelf een kind van gescheiden ouders. Helpt die ervaring jou nu op een of andere manier?

“Niet zo. Omdat de situaties niet te vergelijken zijn. Koen en ik hebben elkaar godzijdank de duvel niet aangedaan, waardoor wij het ‘proper’ konden afsluiten, zeg maar. Ik vind dat heel belangrijk. Wij hebben ­elkaar megagraag gezien. Dat zal altijd zo blijven. En de kinderen aanvaarden onze beslissing. Ze kennen het verhaal, ze weten dat er niemand ­anders in het spel was, ze nemen hun mama of papa niets ­kwalijk. Ik kan niet zeggen dat het een droomscenario is – dat is uit elkaar gaan nooit – maar het is wel een goede scheiding.”

Ik ben de helft van mijn leven bij Koen geweest. Ik ben dankbaar voor al die jaren en ik koester ze Valerie

Kan je nu al zeggen: ik heb er vrede mee?

“Dat vind ik een moeilijke vraag. (denkt na) Scheiden doe je nooit over één nacht ijs. Hier gaat héél wat tijd aan vooraf. Ik probeer vast te houden aan al wat zo mooi en positief geweest is. Ik ben de helft van mijn leven bij Koen geweest. Ik ben dankbaar voor al die jaren en ik koester ze. Dat is op dit ­moment, denk ik, het allerbelangrijkste.”

Scheiden van de bekendste man van Vlaanderen lijkt me niet evident.

“Het is best vervelend als je samen een persbericht opstelt, recht vanuit het hart, waarin je specifiek de vraag stelt om ons in alle rust te laten verwerken wat verwerkt moet worden. En dat dat toch niet gerespecteerd wordt. Waarom zetten mensen hun eigen ding niet even opzij? Omdat we ‘hét showbizzkoppel’ waren? Ik vind het jammer dat men zelf dingen begint te schrijven. Ik zou me daar niks van mogen aantrekken, maar dat heb ik in al die jaren dus niet geleerd (lachje). Omdat ik niet tegen onrechtvaardigheid kan. Als er verzinsels de ronde doen, is dat kwetsend. Ik weet gelukkig beter, Koen weet beter en al wie in onze dichte kring zit ook.”

Je hebt sinds een paar maanden een nieuwe vriend. Doen ze deugd, de vlinders?

“Toch wel, ja (glimlacht). Ik herleef een beetje. Ik herontdek mezelf. Alles verloopt heel naturel. Mijn mama had ik al apart op de hoogte gebracht. Maar eerlijk? Ik had het liever nog even onder ons gehouden. Maar de pers was erachter gekomen en dan kan je twee zaken doen: een spelletje spelen en het ontkennen of gewoon toegeven. Ach, het is wat het is.”

Je zegt dat je jezelf een beetje herontdekt. Hoe bedoel je dat?

“Wel, ik heb moeten leren om opnieuw echt alléén te zijn met mezelf. Ik was het zo lang gewend om met een heel gezin samen te wonen. Als ik nu alleen thuis ben, ben ik ook echt­ ­alleen, hè. Ik kan dan intens genieten van wat goede muziek – of van een afhaalmaaltijd in de zetel! (lacht) Heel simpele ­dingen, waar ik vroeger niet zo bij stilstond. Op een bepaalde manier leer ik mezelf opnieuw graag zien, denk ik.”

Ik had gedacht dat ik heel lang alleen zou blijven, maar het is me ­gewoon overkomen Valerie

Een zware liefdesbreuk verwerken duurt vaak jaren. Hoever ben jij in dat proces?

“Het is niet omdat ik iemand leren kennen heb dat ik er ­volledig overheen ben. Dat is onmogelijk. Is het gezond om dan al met een nieuwe relatie te starten? Wie zal het zeggen. Ik had gedacht dat ik heel lang alleen zou blijven, maar het is me ­gewoon overkomen. We hebben elkaar iets voor de lockdown heel toevallig leren kennen via gezamenlijke vrienden. Ik ben gewoon blij, denk ik, dat ik dit alles nog eens kan voelen en meemaken. En ik kan met Dirk goed praten over alles. Dat helpt ook wel een beetje bij de verwerking.”

Voor de fotoshoot vandaag zijn we vertrokken van jouw eigen inspiratie: sexy maar klassevol. Is dit de vrouw die je wil zijn?

“Het is alleszins toch een soort rode draad voor me, ja. Toen ik jullie mijn idee toonde, klonk het: ‘Ja, dat is helemaal Valerie’. (lachje) Dat betekent dat ik mezelf niet verloochen, hè. Ik mag best nog een tikkeltje sexy zijn, maar op een andere manier dan toen ik twintig was. Het is niet omdat je veertig bent, of ouder, dat dat niet meer kan. Je hoeft je toch niet plots weg te steken?”

Ik krijg vaak de vraag of ik een dieet gevolgd heb. Nee, ik heb een scheiding doorstaan Valerie

Toen ik jou vijf jaar geleden interviewde, zei je: “Ik vind een vrouw van rond de veertig op haar mooiste.”

“En ik vind dat nog altijd! Omdat je op deze leeftijd weet wie je bent, wat je wil. Je bent in het reine met jezelf. Zelden nog zoekend. Ik was heel blij toen ik veertig werd. Ik apprecieer mezelf meer dan vroeger, ook uiterlijk. Toen ik jonger was, ging ik mezelf vergelijken met anderen. Ik was vaak onzeker. Vandaag weet ik wat ik waard ben. Misschien wordt dat helemaal anders als er een 5 voor staat? Ik zal er de komende jaren maar goed van profiteren (lacht).”

Je ziet er ongelooflijk goed uit. Wat is je geheim?

“Ik krijg vaak de vraag of ik een dieet gevolgd heb. Mijn antwoord is: nee, het spijt me, maar ik heb een scheiding doorstaan. Ik ben normaal een echte emo-eter. Van stress ga ik snoepen. Maar deze situatie was zoveel erger. Alles achterlaten, mijn huis, de drie honden, verhuizen, alleen gaan wonen. Aankomen in een nieuw huis en de wereld op je hoofd voelen vallen. Ik zweer het je, ik heb lange tijd geen hap door mijn keel gekregen. (stil) Tegelijkertijd was dat precies wat ik nodig had: rust. Gewoon rust. Scheiden is een heel complex proces. Je twijfelt, je bent bang, je moet knopen doorhakken, je zoekt verklaringen en aanvaarding. Het is een rollercoaster van zoveel emoties.”

Veel mensen beschouwen het als ‘falen’. Voelt dat voor jou ook zo?

“Ik zie dat niet zo. Ik ken bijna niemand van mijn leeftijd die zeventien jaar samen geweest is met dezelfde partner. En was dat bij ons altijd rozengeur en maneschijn? Tuurlijk niet. Maar ik ben al die tijd bij Koen geweest met heel mijn hart en ziel, ik heb hem nooit bedrogen of naar een andere man gekeken.”

Je laat ook een leven in de spotlights achter.

“Ik hield me daar sowieso een beetje van weg. Ik ging weleens mee als Koen opnames had of bij een nieuwe cd-voorstelling. Maar ik bleef liever thuis bij de kinderen dan constant mee te gaan naar MIA’s of rode lopers. Natuurlijk is Koen ontzettend populair in Vlaanderen, maar voor mij was dat gewoon mijn man, hè. De vader van mijn kinderen.”

Je stond naar mijn gevoel nooit in zijn schaduw. Helpt dat om de bots wat op te vangen, denk je?

“Ik had er nog niet zo bij stilgestaan, maar het is wel waar wat je zegt. Ik heb nooit in zijn schaduw wíllen staan, omdat ik zelf mijn ambitie en persoonlijkheid heb. Ik heb altijd mijn mannetje moeten staan. Ik ben opgegroeid met één halfzus en drie halfbroers (de ouders van Valerie hadden allebei kinderen uit vorige huwelijken, red.). Het ene weekend was ik helemaal alleen en het andere weekend was het hele huis vol. Ik ben door de jongens ook zwaar getest geweest. Als ik ergens wat haar op m’n tanden gekweekt heb, is het daar. Wilde ik iets als tiener, dan moest ik ervoor werken. Ik treinde in de zomer naar zee om te werken in de horeca. Ik kende al vroeg de waarde van geld. Ik ben op mijn achttiende thuis vertrokken, en stond direct op eigen benen. Misschien verklaart dat voor een stuk wel het feit dat ik een zelfstandige vrouw geworden ben. Dat helpt me nu, absoluut.”

Ik zou alles zo opnieuw doen, maar ik heb spijt dat Koen en ik niet wat meer tijd gehad hebben voor elkaar Valerie

Als je de balans opmaakt: had je iets anders gedaan?

“Ik heb tegen Koen altijd gezegd dat we iets langer tijd onder ons tweetjes hadden moeten doorbrengen. We zijn destijds heel snel aan alles begonnen, hè. Eerst trouwen, dan was Zita er snel en negen maanden later al was ik opnieuw zwanger van Nono. Ik zou het allemaal zo opnieuw doen, maar ik heb spijt dat we niet wat meer tijd gehad hebben voor elkaar. Zonder al te moeten zorgen voor kinderen. Misschien hadden we samen een wereldreis moeten maken, zei ik altijd.”

Je bent veertig. Alles kan.

“Een tweede jeugd zou ik het niet willen noemen (lacht). Maar ik zie het wel als een nieuwe kans, ja. Wie weet! Wat me eraan doet denken: ik zou zó graag nog eens op vakantie gaan. Maar door corona is de hele zomer nog een vraagteken.”

Intussen toont dochter Zita haar vriendje op Instagram. Hoe beleef jij die fase, als mama?

“Ze zal niet graag hebben dat ik er veel over zeg, maar ik vind het wel weer een ‘stapje’. Wat gaat het allemaal toch snel. Voor je het weet, maakt ze haar droom waar: ze wil na de humaniora een acteeropleiding volgen in Amsterdam of Londen. Zita die het huis uit gaat? Als ik er vroeger nog maar aan dácht, werd ik al emotioneel. Maar ik besef meer en meer dat ik haar, en haar broer, moet loslaten. Tegelijk ben ik nog erg beschermend. Ze is ‘al’ vijftien, maar ook ‘nog maar’ vijftien, snap je? Binnen een paar jaar beginnen ze echt aan hun eigen leven, en dat is alleen maar mooi. En dan hopen dat ze íéts onthouden van alles wat we hen verteld en meegegeven hebben (lacht).”

Tot wat voor jongen is Nono al opgeschoten?

“Nono is altijd een heel tof manneke geweest – maar hoe ouder hij wordt, hoe meer ik merk: die houdt werkelijk met iedereen rekening. Hij is gevoelig, toont zijn liefde graag en hij is heel volwassen voor zijn leeftijd. Nono is een coole gast en een echte beer, groter dan ik, met schoenmaat 43. Koen zegt altijd dat Nono en ik precies hetzelfde karakter hebben, en ­uiterlijk zou vooral Zita op mij lijken.”

Ervaren ze als kinderen met een bekende achternaam een zekere druk, denk je?

“We hebben hen altijd goed afgeschermd. Maar op een dag willen ze toch dat podium op en moet je dus ‘Oké, go, schatteke’ zeggen. Ook al weet je dat ze strenger beoordeeld zullen worden, omdat ze ‘het kind zijn van’. Als ouders zien we er vooral op toe dat het nooit te veel wordt en dat hun school er niet onder lijdt. Het zijn twee geweldige kinderen en we zijn heel fier op hen. Zij staan voor Koen en mij op de eerste plaats. Dat is ons grote doel, onze enige bekommernis. De sweet sixteen van Zita binnenkort? Ik zie ons op dat feest naast elkaar staan. Samen. Voor onze dochter. Dat is wat we allebei willen.”

Ben je gelukkig, Valerie? Je ziet er alleszins zo uit.

“Dat is fijn om te horen, dank je wel. Maar ik heb heel lang en heel zwaar afgezien, hoor. Angstaanvallen, niet slapen, niet eten. Alles erop en eraan. Mijn huwelijk beslaat de helft van mijn leven. Ik heb mijn veilige haven losgelaten. Dat is heftig. Maar ja, ik ben vandaag gelukkig. Of beter: voorzichtig gelukkig. Ik hoop dat mijn relatie met Dirk iets blijvends is, maar er zijn nooit zekerheden. Ik waag de sprong graag.”

Wie heeft jou in de moeilijkste periode bijgestaan?

“Anneke (Van Elsen, red.) en Babs – mijn twee beste vriendinnen – verdienen een dankwoordje. Wow, ik word zowaar emotioneel als ik over hen spreek (lachje). Dat zijn twee vrouwen die no matter what de juiste dingen zeggen. Ook als ze het niet met me eens waren. Dan was het van ‘Néé, Valerie, dit moet je toch anders bekijken’. En dat is zo mooi. In echte vriendschappen praat je elkaar niet naar de mond. Ook aan mijn vriendin Virginie heb ik enorm veel gehad. Ik ben iemand die alles zelf doet en niemand wil lastigvallen. Maar op een dag – ik was in mijn eentje aan het verhuizen – zei ze: ‘Val, ik kan het niet meer aanzien. We gaan samen meubels kiezen en je huis inrichten.’ Heel fijn dat ze dat toen opgemerkt heeft. En dan is er nog mijn mama. Ik had haar nooit ingelicht over onze problemen, ik wilde haar ‘sparen’. Niet verontrusten. Maar de dag dat ik het vertelde, zei ze: ‘Ik wist het, ik voelde het, ik zag al langer dat er iets was.’ Dat voelde als een opluchting.”

Geen van ons beiden heeft dit gewild of zien aankomen Valerie

Het zal nog wat tijd vragen voor je niet meer in één adem met Koen genoemd wordt, bedenk ik juist.

“(knikt) Ik had dit ook niet verwacht. Dit was nooit het plan. Had je me dit een paar jaar geleden voorspeld? Ik zou ‘nooit’ gezegd hebben. Geen van ons beiden heeft dit gewild of zien aankomen. Koen en ik zullen altijd elkaars grote liefde blijven.”

Waarom ...

“... blijven we dan niet bij elkaar? Ik begrijp je vraag. Omdat het ‘op’ was. En dan moet je voort, zonder elkaar – hoe hard en zwaar dat ook is. Soms raak je als koppel goed door een crisis, en nog een, maar soms … soms is de grens bereikt.”

Zoals Pat Benatar zingt: love is a battlefield.

“We hébben gevochten, geloof me. Ik heb er alles aan gedaan. Alles uit de kast gehaald. Als het dan toch niet lukt? Dan moet je daar vrede mee nemen. Niemand is graag ongelukkig. Mocht ik niet alles geprobeerd hebben, dan zou ik vandaag kampen met vragen als ‘had ik maar dit of dat’. Maar het is niet omdat je elkaars grote liefde bent, dat je verplicht als koppel bij elkaar moet blijven. Je kan elkaar ook op een andere manier doodgraag blijven zien. Koen zal altijd deel van mijn leven zijn.”

Wat als hij op een dag een nieuwe relatie heeft?

“Ik wens het hem met heel mijn hart toe. Dat hij weer een mooie, lieve, warme liefde mag meemaken. Hij verdient dat. En ik geloof ook oprecht dat het nog voor hem weggelegd is. Dat kan niet anders, hè. Koen is zo’n goede man. Het is niet omdat het tussen ons fout gelopen is dat hij niet opnieuw ­gelukkig kan worden met iemand anders.”

Hartelijk dank, Valerie. En veel geluk.

