Valerie De Booser (40) kiest na Koen Wauters (52) voor iemand jonger: bewust of toeval? Onze expert geeft uitleg

Seks & Relaties Vier maanden nadat Valerie De Booser (40) bekendmaakte dat haar relatie met Koen Wauters (52) voorbij was, heeft ze opnieuw vlinders in haar buik. De gelukkige? Dirk De Witte, een 36-jarige vastgoedinvesteerder uit Antwerpen. Ze kiest deze keer dus voor iemand die enkele jaren jonger is. Maar is daar ook een verklaring voor? Wij vroegen het aan seksuoloog Kaat Bollen.

Afgelopen weekend raakte bekend dat Valerie De Booser opnieuw de liefde gevonden heeft, nadat ze enkele maanden geleden uit elkaar ging met Koen Wauters. Dat deed ze bij de vier jaar jongere Dirk De Witte.

Maar Valerie is niet de enige die na een relatie met een oudere man kiest voor een groen(er) blaadje. Ook Cath Luyten (42) koos vorig jaar na haar relatiebreuk met Frank Raes (66) voor de jongere Eshref Reybrouck (39). Een bewuste keuze, of eerder toeval? Volgens seksuoloog Kaat Bollen ligt de waarheid ergens in het midden. “Verliefd worden gebeurt grotendeels onbewust. Er zijn dus maar weinig mensen die echt bewust op zoek gaan naar iemand die jonger óf ouder is dan hun ex-partner.”

In het begin ben je ook tot over je oren verliefd en dan doet het leeftijdsverschil er niet toe

Al kan het volgens de seksuoloog bij sommige mensen ook uit tegenreactie gebeuren. “Als je beiden in dezelfde levensfase zit, vormt een leeftijdsverschil meestal geen probleem. In het begin ben je ook tot over je oren verliefd, en dan doet de leeftijd er helemaal niet toe. Zeker niet als je daarna ook samen projecten aangaat; denk aan een huwelijk, kinderen, een huis kopen, en bijvoorbeeld ook als je zoals Valerie je eigen kledingzaak opent en de steun van je partner krijgt. Er zijn op dat moment zoveel dingen die jullie met elkaar verbinden, dat het leeftijdsverschil op de achtergrond raakt.”

Maar eens die wegvallen - zoals kinderen die minder en minder zorg nodig hebben of Valeries winkel die de deuren sloot -, dan kan het leeftijdsverschil wel weer op voorgrond treden, volgens Bollen. “Op het moment dat je gemeenschappelijke projecten stoppen of minder belangrijk worden, kan het zijn dat het verschil in leeftijd soms plots erg duidelijk wordt. Dan is het mogelijk dat je daarna, als een soort van tegenreactie, voor iemand jonger kiest bij wie je die leeftijdsgebonden verschillen niet bij terugvindt.”

Evenveel succes op slagen

Al wijst de seksuoloog er ook op dat de perfecte partner niet bestaat. “Zowel een partner die ouder is, als één die jonger is heeft zo zijn voor- én nadelen. Bewust voor iemand van een andere leeftijd kiezen om de pijn van het verleden te verzachten, heeft dus weinig zin. Er zijn immers nooit garanties in de liefde. Haar huidige relatie heeft dus zich zeker niet meer of minder kans tot slagen, maar net evenveel. Uiteraard komt er nu wel bij dat ze een samengesteld gezin moeten vormen. Ook dan is communicatie een must om dat te doen slagen.”

