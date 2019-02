Valentijn: dit zijn onze beste verhalen over seks, liefde en relaties Redactie

14 februari 2019



Bron: Content redactie 0 Seks & Relaties Of je nu Valentijnsdag viert of niet, de liefde blijft een van de meest besproken onderwerpen. Of ze nu verboden is, onbeantwoord of luid en duidelijk gevierd mag worden. Wij bundelden - speciaal voor abonnees - de beste stukken voor Valentijn.

Verboden liefdes

Vreemdgaan is van alle tijden en van overal, dus ook van bij ons in Vlaanderen. Redactrice Annick Grobben tekende pakkende getuigenissen op.

Margolie houdt er een affaire op na mét medeweten van haar echtgenoot: “Van de deur tot het bed, dat duurt tien seconden bij ons”

Marie-Lore pleegt al drie jaar overspel met haar beste vriend: “Vreemdgaan maakt van mij een betere vrouw voor mijn man”

Marianne gaat al twee jaar vreemd met haar eerste man: “Ik heb de perfecte echtgenoot.. Maar vrijen doe ik met mijn ex”

Goedeles liefdesrecepten

Ze is Vlaanderens meest bekende seksuoloog en ze geeft ons elke week advies over seks en relaties. Dit zijn de toprecepten van Goedele Liekens:

Koninginnenhapje: zo wordt klaarkomen een feest

Melk met honing: de beste tips om hem oraal te verwennen

Dimsum: stomende badkamerseks

Andere relatievormen

Polyamorie is allang geen taboe meer, al moest Hendrik toch even slikken toen zijn kabbelende leventje een heel andere wending kreeg: “Mijn vrouw was ernstig opgewonden geraakt van de man naast haar in de bioscoop.”

Dit koppel begon op latere leeftijd nog aan een swingersbestaan: “Je deelt een geheim en bent zo openhartig over je fantasieën dat niets meer onbespreekbaar is.”

Emmy ontmoette op datingapp Tinder alleen maar vreemdgangers. Haar conclusie: monogamie wordt overschat.

Schrijver Marc Hendrickx stuitte per toeval op het spoor van een universum dat groter is dan hij kon vermoeden: die van de Belgische parenclubs, privéseksfeestjes en Eyes Wide Shut-events.“Ik was verbaasd over de openheid ervan en erdoor gefascineerd. Na me er grondig in te verdiepen, luidt mijn conclusie: Belgen houden van libertijnse seksbeleving.”