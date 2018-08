Vakantieliefdes Roos en haar Vietnamese gids Hieu: "Mijn eerste indruk op dat station klopte. Wij hoorden bij elkaar, ook al was het maar voor even" Corine Coole

04 augustus 2018

12u45

Bron: Volkskrant 0 Seks & Relaties Ze ontmoetten elkaar op vakantie. Het werd liefde. Wat volgde en hoe kijken ze daar nu op terug? Roos en haar Vietnamese gids Hieu waren zeker van elkaar.

Roos, 29

Mijn ouders waren 25 jaar getrouwd en namen alle vijf kinderen mee naar Vietnam, Hieu was onze gids. Hij stond op het station van Lào Cai, een vrolijke man van in de 30 met witte tanden en lachrimpeltjes rond zijn ogen. In de dagen erop loodste hij ons door de glooiende rijstvelden van Sa Pa, bamboebossen en langs houten huizen met loslopende kippen en varkens. Wij samen liepen vaak voorop. Het waren vooral de kleinigheden die maakten dat ik in de dagen erop tijdens die trektocht steeds zijn gezelschap zocht. Het leek of hij een stukje boven de grond zweefde op zijn sneakertjes, terwijl het lopen mij een stuk zwaarder afging. Veel Engels sprak hij niet, van persoonlijke gesprekken kwam het dan ook niet, maar op een of andere manier speelden heel andere zaken een rol. Ik herkende mezelf in zijn mengeling van bedachtzaamheid en plotselinge uitbundigheid en werd geraakt omdat hij soms op exact hetzelfde moment eenzelfde eenvoudige ingeving had als ik. Bijvoorbeeld die keer dat hij tegelijk met mij inzag dat we alle restjes water uit onze flesjes beter bij elkaar konden gooien. Onze verbondenheid was eenvoudig en onmiddellijk, maar drong pas de eerste nacht echt tot me door toen ik me afvroeg waar Hieu precies zou slapen, en of ik even naar buiten zou gaan om te zien of hij daar soms was. Slechts twee dagen was hij onze gids. Toen nam hij afscheid. Op datzelfde station in Lào Cai. Ik dacht, zal ik hem een knuffel geven, een kus op zijn wang? Maar voor ik het wist was hij weg.

