Exclusief voor abonnees Vakantieliefde op de naturistencamping: “Ik was nooit op hem gevallen als ik hem met kleren aan had ontmoet” Corine Koole

14 juli 2019

08u30 4 Seks & Relaties Kristen en Michael troffen elkaar 33 jaar geleden op een naturistencamping. In hun blootje inderdaad.

Kirsten (50)

“Het was voor mij in de zomer van 1986 het tweede jaar op de naturistencamping in Fereyrolles. Ik dacht op de heenweg, misschien is die leuke jongen er weer, Michael uit Alkmaar. Het jaar ervoor had hij niet veel belangstelling voor meisjes, maar wie weet was hij nu veranderd. Niet dat ik al die tijd romantische gevoelens voor hem had gekoesterd, maar als 17-jarige, op vakantie met mijn gescheiden moeder, vond ik dat het tijd werd voor wat zomerseks.

En ja, hoor, daar stond hij, op de rotsen langs de rivier de Cèze, samen met wat andere jongens en meisjes. Poedelnaakt. En ik zag meteen zijn mooie krullenhoofd, en het fraaie lichaam dat in een jaar tijd een duidelijke ontwikkeling had ondergaan. Ik was niet verlegen, noch opgewonden over het gewenste weerzien. Evenmin was ik van mijn stuk gebracht door zijn naaktheid. Ik droeg weliswaar op die naturistencamping zelf een lang wijd T-shirt tot over mijn billen, maar mijn hele jeugd had ik met ons post-hippie gezin alle zomers doorgebracht tussen blote mensen. En wat kampeerders op zogenaamde ‘textielcampings’ niet altijd begrijpen, is dat vanzelfsprekende naaktheid nooit erotiseert. Eerder juist op je gemak stelt.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis