Vaarwel ghosting! Nieuwe start-up helpt om snel een date in te plannen Liesbeth De Corte

20 maart 2019

13u03 0 Seks & Relaties Anno 2019 bestaan er Anno 2019 bestaan er datingapps bij de vleet. Naast Tinder zijn er zelfs alternatieven die zich richten op vegetariërs of mensen met een huidier. Stuk voor stuk willen ze je helpen zoeken naar je prins op het witte paard. Maar ook al heb je een match, om iemand zomaar uit te vragen heb je lef nodig. De start-up Plann3r wil daarbij helpen.

Om je effectief aan een date te helpen, heeft Plann3r de handen in elkaar geslagen met Dare To Date. Dat datingconcept bestaat al een tijdje en organiseert speeddates. “Op de avond zelf voer je een reeks gesprekken van vijf minuten”, legt oprichtster Heleen Van Oost uit. “Je kiest zelf met wie je achteraf langer babbelt, je kiest zelf wat je van jezelf prijsgeeft, je kiest zelf met wie je telefoonnummers uitwisselt. Geen vluchtig online oordeel, maar een kans om voorbij naam, leeftijd of uiterlijk te kijken.”

En bij liefde op het eerste gezicht is het ‘eind goed, al goed’, toch? Blijkbaar niet. Veel singles durven geen vervolg breien aan de speeddates. Dat komt omdat ze maar al te vaak aan het lijntje worden gehouden, meent Van Oost. “Na een eerste ontmoeting volgt eindeloos Whatsapp-verkeer. In het beste geval komt er na lang talmen nog een echte date van, maar ghosting is helaas een pijnlijke trend waar meer en meer singles mee geconfronteerd worden. Je denkt dat je een match made in heaven te pakken hebt, maar plots krijg je van die persoon geen enkel teken van leven meer.”

Zin in een meeting - ik bedoel - date!

Daar willen Dare To Date en Plann3r komaf mee maken. Met de nieuwe tool kunnen mensen na de speeddate een nieuwe datum prikken voor een tweede date. “Met 3 simpele kliks vraag je een date aan jouw ‘match’ én leg je die meteen vast”, verduidelijkt Nicholas D’Hondt van Plann3r. De start-up werkt samen met 3 partners: Kinepolis, Bowling Stones en Bavet. Je kan dus ook in één klap kiezen voor een avondje cinema, een partijtje bowlen of een etentje.

Snel, simpel en efficiënt dus. Beetje grappig: dat klinkt net alsof je een meeting inplant. Het is dan ook geen verrassing dat Plann3r in eerste instantie een platform is om meetings in te plannen. Na sales en HR, wil het bedrijf nu blijkbaar ook de datingwereld veroveren. Dare To Date organiseerde op z’n beurt vorig jaar 500 speeddates, waar al meer dan 600 koppels gevormd werden.