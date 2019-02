V-lationshipping: waarom we verlangen naar onze ex voor valentijn Margo Verhasselt

04 februari 2019

15u58

Bron: metro uk 0 Seks & Relaties Als er een tegenstrijdige feestdag bestaat, dan is het valentijn wel. You either love or hate it. 14 februari komt stilaan dichterbij en brengt meer dan alleen een goede portie chocolade of een romantische film met zich mee. Er duikt ook een nieuwe datingtrend op: V-lationshipping.

Valentijn. Hartjes, rozen, weenfilms. Een feest voor koppels, een commercieel gedoe of een depressieve domper omdat je nog steeds single bent: ‘t is maar hoe je ‘t bekijkt. V-lationshipping is de nieuwste datingtrend die inspeelt op valentijn. Het zit zo: mensen die niet alleen willen zijn op de dag der liefde beginnen nu opnieuw na te denken over met wie ze in het verleden gedatet hebben en gaan die mensen vervolgens opnieuw contacteren. En dat allemaal nog juist op tijd voor Valentijnsdag. Ze sturen een berichtje, contacteren je via whatsapp of proberen het nog eens via een datingapp.

Maar er is ook écht een patroon te zien. Ongeveer een maand voor de grote dag zag datingapp Happn hun aantal leden stijgen en het gebruik ligt rond midden februari ook altijd hoger dan op andere momenten tijdens het jaar. Once, de datingapp die één profiel per dag aan jou voorstelt, merkt ook al drie jaar lang rond valentijn een stijging op bij hun nieuwe leden.

“Mensen waarmee we al eens een romantische connectie hadden opnieuw aanspreken voor 14 februari is niet ongewoon: ook al lijkt het alsof de dag ons koud laat, psychologisch en onbewust staan we allemaal meer open voor romantiek rond deze van het jaar”, legt Stu Nugent, seks- en relatie expert, uit aan Metro UK. “We doen dat ook met kerst. We voelen ons vaak verplicht om te voldoen aan sommige rollen van de maatschappij en spelen daar dan ook meer op in.”