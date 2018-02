Uitgetest: mijn eerste keer op de Eroticabeurs Timon Van Mechelen

19 februari 2018

16u35 0 Seks & Relaties Afgelopen weekend hield de Eroticabeurs naar jaarlijkse gewoonte halt in Antwerp Expo. De hoogmis voor iedereen die het vuur weer wil aanwakkeren, nieuwe dingen wil ontdekken en de erotische sm-scènes uit de Fifty Shades-trilogie eens in het echt wil zien, blijkbaar. NINA-redacteur Timon kwam (niet dubbelzinnig bedoeld), zag en keert nooit meer terug.

Mijn verwachtingen voor de Eroticabeurs waren hooggespannen. Een paar maanden geleden besloten een paar vrienden en ik om tickets te bestellen voor de Antwerpse editie van dit jaar. Het stond al lang op onze to-dolijst. Om eens goed te lachen, maar stiekem ook omdat we oprecht benieuwd waren. Kun je er echt dildo’s kopen die groter zijn dan een arm (en wie koopt dat dan?), wat zijn de nieuwe sekstrends, hoe gaat een live striptease eraan toe en een moddercatch wou ik ook altijd al eens in het echt zien.

Twee minuten binnen op de Eroticabeurs, en mijn hand bevond zich al overgoten met een nieuw glijmiddel rond een gigantische dildo. “Helemaal natuurlijk, kun je op alles smeren en droogt heel traag op. Overigens ook te gebruiken als massageolie,” probeerde de verkoopster mij te overtuigen. Van een binnenkomer gesproken. Ik kocht geen tube, maar stak wel een folder met de naam van de webshop in mijn tas. Je weet maar nooit.

Een paar standjes verder stonden een paar vriendinnen ondertussen helemaal gebiologeerd te luisteren naar de uitleg over een ontharingstechniek met een soort schuurpapier. Toen de verkoopster het demonstreerde op het been van één van hen, waren ze alle drie verkocht. Eerste aankoop op de Eroticabeurs was binnen. So far so good dus.

Dildo ter grootte van mijn hoofd

Het aanbod aan dildo’s, penisringen, buttplugs, glijmiddel, zweepjes en lingerie op de Eroticabeurs is in ieder geval gigantisch. Je vindt ze in alle geuren en kleuren, en je moet al flink wat moed hebben om er allemaal door te gaan. Natuurlijk sprong die ene gigantische paarse dildo eruit en ook het zwarte exemplaar ter breedte van mijn hoofd - maar dan twee keer langer - viel op. Zeker toen een West-Vlaams koppel die ook daadwerkelijk kocht (hoe dan?). Ik spotte ook een vibrerend staafje bezet met diamanten om de clitoris te stimuleren, een biologisch afbreekbare vibrator (ja, ook op de Eroticabeurs gaan ze mee met de tijd) en opvallend veel speeltjes voor mannen.

Ik schrok voor het eerst echt, toen ik een naakte man (op een paar riempjes en mondknevel na) een kar met daarin zijn dominator zag voorttrekken. Zeker toen hij van de al even schaars geklede vrouw moest buigen en iedereen zijn edele delen in vol ornaat kon bewonderen. De andere aanwezigen juichten enthousiast, ik was van plaatsvervangende schaamte bijna in een plakkerig (ik wil het niet weten) gordijn gekropen. Goed dat ik niet wist wat mij nog te wachten stond. Want waar het eerste deel van de beurs nog redelijk braaf was, sloeg dat al snel om.

Brug te ver

Ik beschouwde mezelf altijd als ruimdenkend en niet preuts, maar dat is na afgelopen weekend voorgoed veranderd. Twee naakte vrouwen elkaar zien ‘bedruipen’ met kaarsvet, dames die aan een ingewikkelde houten constructie in de lucht in de vagina geslagen worden met een zweep, een bejaarde man klappen zien krijgen op zijn billen, iemand verkleed als levensgrote piemel een jonge vrouw vrijwillig zien bespringen, ik was er getuige van en wil dat nooit in mijn leven meer zijn. Niet dat ik ertegen ben, iedereen moet in de slaapkamer doen wat hij of zij wil. Maar het live bewonderen, dat is voor mij blijkbaar toch een brug te ver.

Misselijk als een krab wurmde ik mij verder door de beurs, om uit te komen bij een stripshow op het hoofdpodium. Onderweg was ik trouwens ook nog langs een jacuzzi gepasseerd waarin een vijftal naakte mannen hun penissen met elkaar vergeleken. Maar na de Fifty Shades-taferelen vond ik daar al niets meer aan. Ik keek zelfs nog amper op toen ik een vrouw van middelbare leeftijd naakt maar volledig gepodypaint met haar benen wagenwijd open zag poseren voor een groepje heren met veel te professionele camera’s. De stripshow in kwestie werd uitgevoerd door een getatoeëerde stripper uit Amsterdam. Hij gaf een jong meisje uit het publiek een naakte lapdance waar haar vriendje op toe keek. Gelukkig leek die minstens even enthousiast als zij, want hij filmde het hele gebeuren lustig met zijn smartphone.

Porno-generatie

Na anderhalf uur had ik wel genoeg vagina’s en piemels gezien. Ik snakte naar frisse lucht en mensen met kleren aan. Eigenlijk ben ik nog het meest verbaasd dat ikzelf zo ‘gechoqueerd’ was door het hele gebeuren. Ik maak deel uit van de generatie die opgegroeid is met een overdaad aan digitale porno en met vrienden praat ik heel openlijk over seks. Ik weet welke gekke toeren ze uithalen tussen de lakens en de soorten seksspeeltjes die ze gebruiken. Maar live zie ik hen natuurlijk nooit bezig, en bij dezen is meteen bevestigd dat ik daar ook ab-so-luut geen behoefte aan heb. Op geen enkele manier wil ik de Eroticabeurs hier in een negatief daglicht stellen, ik kan goed begrijpen waarom andere mensen er wél elk jaar met plezier naartoe trekken. Voor mij persoonlijk was deze ervaring alleen niet voor herhaling vatbaar.