Twee jaar na #MeToo: 1 op de 3 mannen durft niet meer te flirten

Stereotypes over mannen, ze zijn er in alle vormen. Dat hij bijna niets doet in het huishouden, zich aanstelt als hij ziek is en maar één ding tegelijk kan bijvoorbeeld. Dat een man een jager is ook, altijd op zoek naar een prooi. En dat hij zich opdringt, omdat hij alleen uit is op seks. “Mannen blijven mannen", lezen veel sites en boekjes. “Ze zullen nooit veranderen.” Maar meer dan twee jaar nadat de Amerikaanse actrice Alyssa Milano (47) de hashtag #MeToo op Twitter lanceerde en de affaire Harvey Weinstein (67) de wereld rondging - dichter bij huis was het Bart De Pauw (51) -, blijkt dat mannen vandaag wel degelijk veranderd zijn.

“Ze zijn hun eigen gedrag in vraag gaan stellen", verwoordt seksuoloog en therapeut Wim Slabbinck het. Hij heeft zich gespecialiseerd in mannelijke (seksuele) problemen, en duidt voor ons de cijfers uit een enquête die deze krant en NINA liet uitvoeren bij 1.000 Vlaamse mannen tussen 18 en 65 jaar. Of ze nu minder of meer losse seksuele contacten hebben dan voor de MeToo-beweging, is hen gevraagd. Of ze nog openlijk durven te flirten. Of ze vinden dat vrouwen zich nu anders gedragen dan vroeger. Of ze zich vandaag onzekerder voelen.

“Een derde van de mannen vindt dat flirten moeilijker is geworden sinds #MeToo. Dat is veel, ja, maar het is goed nieuws”, zegt Slabbinck. “Sommige mannen zijn tot het besef gekomen dat wat zij vroeger deden om een vrouw te verleiden nu niet meer oké is.”

Overdreven

Op de vraag ‘Heb je vroeger geflirt op een manier die nu niet meer aanvaardbaar zou zijn?’ antwoordt bijna 1 op de 5 ‘ja’. “Let wel, iedereen definieert flirten anders”, aldus de seksuoloog. “Wat voor de een gewoon een prikkelend grapje is, vindt de ander grensoverschrijdend. De ene vrouw heeft er geen probleem mee dat ze wordt aangestaard, de ander maakt er zich druk om. Er zijn veel vormen van flirten, en het klopt dat expliciet flirtgedrag vroeger meer werd aanvaard. Sommige mannen hebben het er moeilijk mee dat de manier waarop ze het toen deden, nu in vraag wordt gesteld - ze zijn terechtgewezen. Het zijn vaak de mannen die het hele MeToo-gebeuren overdreven vinden." Zo ook 63 procent van de 45-plussers bijvoorbeeld.

#MeToo heeft een gedragsverandering op gang gebracht, maar het proces is nog niet voltooid Seksuoloog Wim Slabbinck

Al zeggen ze lang niet allemaal dat vrouwen ‘niets meer kunnen verdragen’, ‘zagen' of ‘te veel aandacht’ zoeken (antwoorden die gegeven werden op de vraag ‘Op welke manier gedragen vrouwen zich anders volgens jou?’, red.) “Sommige mannen worden zelf beperkt in hun mannelijkheid, of zijn zelf slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, aanranding of verkrachting”, verduidelijkt Slabbinck. “Ze vinden het onterecht dat het hele MeToo-verhaal alleen aan vrouwen wordt opgehangen en zij automatisch de ‘daderstempel’ krijgen.

Vandaag nog raakte bekend dat 1 op de 7 mannen ooit verkracht is geweest. #MeToo bood hen een mooie kans om op te staan en hun verhaal te delen - sommigen deden dat -, maar de drempel ligt voor mannen toch hoger.”

Onder een stolp

Of de meesten echt een beweging als #MeToo nodig hadden om tot inzicht te komen? “We hebben jaren niet geweten dat het probleem zo heftig was”, geeft Slabbinck toe. “Mensen leven onder een stolp, en dan is het goed dat ze eens stevig door elkaar geschud worden. #MeToo heeft een gedragsverandering op gang gebracht, maar het proces is nog niet voltooid. Het wordt belangrijk de problemen te blijven benoemen. En er is gelukkig de jonge generatie. Die geeft me hoop: ze vinden de MeToo-heisa meer dan terecht.”

Stelt #MeToo mannen op de proef? Zeker, maar dat was ook nodig Wim Slabbinck

“Een derde van de ondervraagde mannen heeft meer begrip gekregen voor een vrouw”, gaat Slabbinck verder. “En meer mannen vinden dat #MeToo de relaties tussen mannen en vrouwen verbeterd heeft. Da’s alleen maar positief. Stelt #MeToo mannen op de proef? Zeker, maar dat was ook nodig. Zat hij vroeger op café en raakte hij aan de praat met een vrouw die hij zag zitten, dan gaf hij haar makkelijker een zoen of knuffel. Nu vraag je eerst of dat oké is. Toestemming vragen zou de standaard moeten worden. Uit onderzoek blijkt trouwens dat veel vrouwen dat als sexy en spannend ervaren. Het is aanpassen voor de man, hij maakt nu al twee jaar een kleine identiteitscrisis door. Hij voelt zich vaak nog onwennig, maar dat zal veranderen. Alles went.”

Hoe flirt je dan wel binnen de lijnen?

Professor Liesbet Stevens (KU Leuven), autoriteit op het vlak van seksueel strafrecht en adjunct-directeur bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, bracht vorig jaar nog een boek uit over hoe legaal te flirten. Ze begon eraan nadat MeToo in oktober 2017 in alle hevigheid losbarstte en wil ermee “de accidenten uit het seksuele verkeer halen”. Enkele tips:

• Gebruik geen vulgaire woordenschat en wees niet te bruusk. ‘Schoon poepke’ is - vanzelfsprekend - geen goede openingszin. Hou ook je seksuele wensen bij een eerste kennismaking voor jezelf. Net omdat je nog niets hebt kunnen aftoetsen - je kent elkaars grenzen nog niet -, moet je extra voorzichtig zijn.

• Neem je tijd en zet je voelsprieten op. Je hoeft niet in 3 seconden van 0 tot 100 per uur te gaan om te scoren. Flirt alsof je aanschuift voor het rode verkeerslicht: wie het initiatief neemt, staat als het ware als tweede voor het rode licht en moet zich aanpassen aan de snelheid van de andere om een kop-staartbotsing te vermijden.

• Een ‘neen’ is echt wel een ‘neen’. Een vrouw die zich sexy kleedt, met een minirok aan of decolleté, betekent geen uitnodiging om je boers en onrespectvol te gedragen of iemand ongewenst aan te raken.

Over de bevraging

1.001 Vlaamse mannen tussen 18 en 65 jaar zijn bevraagd naar hun kijk op #MeToo. De anonieme steekproef met 30 vragen werd tussen 19 februari en 24 februari online afgenomen door het Profacts MyOpinion-platform, op vraag van ‘Het Laatste Nieuws’ en ‘NINA’. De respondenten kwamen uit alle sociale klassen: er werd rekening gehouden met het beroep van de voornaamste verantwoordelijke voor het gezinsinkomen en met het opleidingsniveau van de ondervraagde.