Twee jaar lang zochten Jocelyn (45) en haar vriendin naar de ideale spermadonor: "Het is heel plastisch, je kunt er niks romantisch van maken" Marjolijn De Cocq

13 juni 2018

13u46

Bron: Het Parool 0 Seks & Relaties Twee jaar lang zochten Jocelyn Vreugdenhil (43) en haar vriendin naar de ideale spermadonor. Haar debuutroman Middagzwemmers beschrijft die moeizame zoektocht. 'Het ís heel plastisch, je kunt er niks romantisch van maken.'

Wat ze vooral heeft willen schrijven, benadrukt Jocelyn Vreugdenhil, is een roman. Fictie. Over liefde. Want ja, zij heeft een vrouw en ja, zij hebben samen twee dochters. Maar nee, dit is niet hún verhaal. Hun eigen zoektocht naar een spermadonor is alleen het startpunt geweest voor haar romandebuut Middagzwemmers, dat volgende week verschijnt.

Het gaat over Sanne, carrièrevrouw op de Zuidas, en haar vriendin Charlie, opnameleider bij een kookprogramma. Al bij hun eerste ontmoeting heeft Charlie Sanne laten weten dat ze heel graag een kind wil. Loopt wel los, denkt Sanne aanvankelijk.

Maar dat loopt niet los; met die uitgesproken kinderwens van Charlie moeten keuzes worden gemaakt en voor een baby is een donor nodig. Hoe vind je de juiste? Hoe vind je er überhaupt een?

